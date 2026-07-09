TPHCM đề xuất tiếp tục mở rộng hợp tác với Cộng hòa Pháp trên các lĩnh vực phù hợp

Chiều 9-7, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp Ngài Olivier Brochet, Đại sứ Pháp đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Ngài Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam cùng thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở UBND TPHCM, phường Sài Gòn. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Olivier Brochet trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Cộng hòa Pháp với Việt Nam, nổi bật qua dấu ấn nâng cấp quan hệ hai nước lên khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2024.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được ghi nhận sự phát triển không ngừng trên nhiều lĩnh vực giữa TPHCM và các doanh nghiệp Pháp trong thời gian qua. Chủ tịch UBND TPHCM tiếp tục đề xuất hợp tác các lĩnh vực thế mạnh của Pháp phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của TPHCM trong thời gian tới như hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, tài chính. Đặc biệt, TPHCM mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Pháp xây dựng ngành công nghiệp văn hóa.

Lãnh đạo Thành phố cũng hoan nghênh sáng kiến thành lập Trung tâm thương mại Việt - Pháp, cam kết sẵn sàng tạo điều kiện để sáng kiến này sớm trở thành hiện thực.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu tại buổi chào từ biệt Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Về phần mình, Đại sứ Olivier Brochet đánh giá cao các nỗ lực hợp tác chiến lược sâu rộng giữa Pháp và Việt Nam, đặc biệt là tại TPHCM; tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng thời gian tới trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, nâng cấp hạ tầng giao thông, tăng cường hỗ trợ an ninh tại các cảng biển… Những đề xuất này khẳng định cam kết của Pháp trong việc đồng hành cùng Việt Nam, trong đó có TPHCM, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. ẢNH: HOÀNG HÙNG

XUÂN HẠNH