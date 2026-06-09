Sửa chữa nhà cho cựu chiến binh khó khăn ở phường Phú Lâm

Sáng 9-6, Hội Cựu chiến binh phường Phú Lâm (TPHCM) tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho CCB Nguyễn Văn Giàu ở số 185/28 đường Bà Hom, khu phố 15.

Ông Nguyễn Văn Giàu (sinh năm 1963, ngụ phường Phú Lâm), từng tham gia nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Căn nhà ông Giàu đang sinh sống hiện xuống cấp nghiêm trọng, mái tôn rỉ sét, dột nát; hệ thống xà gồ bị mối mọt; nền nhà ngập úng mỗi khi có triều cường hay mưa lớn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Thanh Trang trò chuyện cùng ông Nguyễn Văn Giàu

Dịp này, Quỹ "Hỗ trợ cựu chiến binh nghèo" của Hội Cựu chiến binh TPHCM đã hỗ trợ gia đình ông Giàu 60 triệu đồng để nâng nền cao 60 cm, thay mới hệ thống xà gồ sắt kiên cố, lợp mái tôn cách nhiệt và cải tạo lại khu vực vệ sinh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và chính thức bàn giao trước ngày 30-6-2026, giúp gia đình ổn định cuộc sống, nhất là khi khu vực phía Nam đã bắt đầu mùa mưa.

Đồng chí Vũ Trọng Khanh, đại diện Hội CCB TPHCM (bên phải) trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho ông Nguyễn Văn Giàu

Phát biểu tại lễ khởi công sửa chữa, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Lâm đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và đầy nhân văn của Hội Cựu chiến binh phường trong công tác chăm lo đời sống hội viên, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", thắt chặt thêm tình đồng chí, nghĩa đồng đội cao đẹp.

THU HOÀI