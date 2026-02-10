Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia là cơ hội rất lớn cho Quảng Ngãi

Ngày 10-2, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất có tổng mức đầu tư dự kiến từ 16,1 đến 20,5 tỷ USD, chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 triển khai từ năm 2025 đến 2030, giữ vai trò then chốt với quy mô vốn đầu tư từ 14,1 đến 17,5 tỷ USD. Giai đoạn 2 thực hiện trong giai đoạn 2031–2045, tiếp tục đầu tư bổ sung khoảng 2 đến 3 tỷ USD.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các yêu cầu thực tiễn đặt ra về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm này.

Đến nay, Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Công Thương chủ trì rà soát, hoàn thiện đề án để trình cấp có thẩm quyền.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia có vai trò quan trọng không chỉ với riêng Quảng Ngãi mà còn của cả nước.

Tỉnh đã dành quỹ đất đảm bảo để thực hiện đề án; tập trung nguồn lực thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư - bước quan trọng để thực hiện dự án.

Quang cảnh cuộc làm việc về Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, thực hiện Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất phải có nhà đầu tư chiến lược, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sẽ vừa đảm nhận vai trò chủ đầu tư, vừa quản lý, kêu gọi, khai thác vận hành; cần có cơ chế chính sách cho Petrovietnam.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đây là cơ hội rất lớn cho Quảng Ngãi bứt phá vươn lên với mục tiêu tăng trưởng hai con số và cũng là trách nhiệm của địa phương đối với sự phát triển công nghiệp dầu khí quốc gia. Do đó, tỉnh phải nắm bắt, phát huy hiệu quả tiềm năng, nguồn lực.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai xây dựng đề án thực sự có trách nhiệm, khoa học, tâm huyết, có tư duy mới, tầm nhìn đột phá và quyết tâm chính trị cao, nỗ lực sớm hoàn thiện đề án để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Cùng với đó, các đơn vị cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi thực hiện đề án như các cơ chế đối với các khu kinh tế, khu thương mại trong nước đang thực hiện.

NGUYỄN TRANG