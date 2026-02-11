Giáp tết, doanh nghiệp vẫn hối hả sản xuất

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng không khí sản xuất tại nhiều công ty, xí nghiệp ở TPHCM vẫn rất hối hả. Các doanh nghiệp đang tăng tốc, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các đơn hàng trong và ngoài nước trước tết, tạo đà tăng trưởng cho năm 2026.

Hối hả tăng ca

Tại Nhà máy Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước, TPHCM), không khí làm việc những ngày trước tết rất khẩn trương do nhu cầu sản xuất các đơn hàng cuối năm của nhà máy tăng mạnh. Chị Nguyễn Thị Huệ, công nhân của nhà máy, nói: “Các bộ phận đều tăng ca để đảm bảo tiến độ giao hàng cho đối tác, nhưng tôi và các lao động trong công ty rất vui vẻ, phấn khởi. Nhà máy có nhiều việc làm đồng nghĩa với thu nhập của người lao động sẽ được tăng lên”.

Công nhân sản xuất tại Nhà máy Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo lãnh đạo nhà máy, từ hơn 2 tháng trước cho đến nay, nhiều dây chuyền sản xuất của nhà máy phải tăng 70% công suất hoạt động. Hơn 4.100 người lao động cũng phải tăng ca, và nhà máy còn phải tuyển bổ sung hơn 100 lao động thời vụ để kịp tiến độ các đơn hàng. Ông Sawai Harumi, Giám đốc Nhà máy Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, Nitori là doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ, đồ nội thất và trang trí nội ngoại thất. “Đơn hàng cuối năm rất nhiều, do vậy nhà máy phải tổ chức tăng ca mới kịp tiến độ cho khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi tăng ca theo đúng quy định của pháp luật, để bảo đảm sức khỏe cho người lao động”, ông Sawai Harumi chia sẻ.

Tết đã cận kề nhưng không khí làm việc tại Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Nam tại KCN Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TPHCM) vẫn rất nhộn nhịp. Các nhà máy, xưởng sản xuất rộn rã tiếng gò, hàn, tiếng vận hành máy móc, động cơ… để hoàn thành các đơn hàng chân đế giàn khoan, thiết bị nâng cho ngành dầu khí. Theo lãnh đạo công ty, hơn 1.000 người lao động vẫn đang trong guồng sản xuất các đơn hàng xuất khẩu. “Dự kiến 27 tháng Chạp chúng tôi mới nghỉ tết. Năm nay công ty có việc dồi dào nên thu nhập cũng tốt hơn. Do đó, công nhân rất phấn khởi, hy vọng tết sẽ đủ đầy”, anh Đức Cảnh, công nhân công ty, vui vẻ cho biết.

Trong khi đó, tại Công ty TNHH MTV cơ khí Tấn Đạt, các đơn hàng sản xuất đã kín lịch từ vài tháng trước đến cận Tết Nguyên đán, và đã có một số đơn hàng kéo dài qua quý 1-2026. Ông Đỗ Ngọc Vinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Tấn Đạt, cho hay, nhiều tháng qua, công ty phải sắp xếp cho người lao động tăng ca để đáp ứng nhu cầu công việc, bảo đảm đơn hàng đúng theo yêu cầu của khách.

Kỳ vọng tăng trưởng mạnh

Ngành sản xuất đồ dùng gia dụng xuất khẩu cũng rất bận rộn trong thời điểm cuối năm. Ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Hiệp Hòa (xã Long Hải, TPHCM), thông tin, hiện công ty đang sản xuất hơn 25 mặt hàng như: giỏ đựng đồ, khay, rổ, hộp, chậu bông, kệ đựng sách báo, thảm, bàn ghế… Những ngày gần tết, công ty phải tập trung nhân lực, huy động thêm gần 200 công nhân thời vụ để kịp các chuyến hàng xuất khẩu.

Sản xuất socola tại Công ty TNHH Ca cao Thành Đạt

Đối tác nhập khẩu sản phẩm đan lát của Công ty TNHH SX-TM Hiệp Hòa là 85 siêu thị thương mại trên khắp thế giới, từ châu Á sang châu Âu, Mỹ, Australia… “Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở khắp nơi trên thế giới, chúng tôi đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho chứa, mua sắm trang thiết bị máy móc, mở rộng quy mô sản xuất, đào tạo tay nghề cho người lao động. Chúng tôi tin tưởng rằng bằng cách làm này, hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm mới”, ông Đạt bày tỏ.

Ông Trịnh Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ- Sản xuất Ca cao Thành Đạt (xã Châu Đức, TPHCM), phấn khởi chia sẻ: “Cuối năm, thị trường xuất khẩu ca cao của công ty tăng khoảng 15% so với những tháng bình thường. Hiện công ty đang tích cực thu gom hạt ca cao thô của bà con, thực hiện gia công và sản xuất chocolate để đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu dịp tết. Khi mình đầu tư công nghệ, chăm sóc tốt vùng trồng, chú ý kỹ về chất lượng thì kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm tới”.

Để chinh phục các thị trường khó tính, từ nhiều năm qua, công ty và nông dân phải liên kết sản xuất theo hướng bền vững. Trong đó, nông dân trồng theo phương pháp hữu cơ; còn công ty phải tuân thủ quy trình chế biến chặt chẽ từ khâu lựa quả, tách vỏ, lên men, phơi khô, rang hạt để cho ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Nhờ đó, sản phẩm của công ty đạt chứng nhận tiêu chuẩn organic của Nhật Bản, giúp gia tăng giá trị chocolate cao hơn 40% so với bình thường. Năm 2025, trung bình công ty xuất khẩu khoảng 12 tấn bột ca cao và chocolate; 50 tấn hạt ca cao thô sang thị trường Nhật, Hàn và Singapore.

Theo báo cáo của Sở Công thương TPHCM, năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TPHCM tăng 8,9% so với năm 2024. Để duy trì đà tăng trưởng, ngành công thương thành phố đặt mục tiêu năm 2026, IIP tăng 10% so với năm 2025. Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cho rằng, năm 2026 vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức và khó đoán định. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kế hoạch từ sớm và nỗ lực nâng cao nội lực, nhiều doanh nghiệp tin tưởng có thể giữ nhịp tăng trưởng ổn định.

QUANG VŨ