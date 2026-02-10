Sáng nay 10-2: Giá vàng miếng SJC tái lập mốc 181 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng bán, niêm yết ở mức 177,5 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 177,5 triệu đồng/lượng mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 177,5 triệu đồng/lượng mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 10-2 (giờ Việt Nam) lên 5.031,8 USD. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 158,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 22,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 22,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng trở lại sau khi đồng USD suy yếu trước khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ dự kiến công bố trong tuần. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD và 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,8%, rơi xuống mức thấp nhất hơn một tuần, đóng cửa dưới 96,9 điểm so với 97,6 điểm cuối tuần trước. Ngoài ra, kim loại quý này còn được hỗ trợ khi được quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust quay lại mua ròng. Sau các phiên bán ròng, SPDR Gold Trust mua ròng 3,5 tấn vàng, nâng lượng nắm giữ lên 1.079,7 tấn.

Tin liên quan Chiều 9-2, giá vàng trong nước giảm

NHUNG NGUYỄN