Kinh tế

Thị trường

Sáng nay 10-2: Giá vàng miếng SJC tái lập mốc 181 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng sau khi giá vàng thế giới vượt 5.000 USD/ounce.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng bán, niêm yết ở mức 177,5 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 177,5 triệu đồng/lượng mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 177,5 triệu đồng/lượng mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 10-2 (giờ Việt Nam) lên 5.031,8 USD. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 158,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 22,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 22,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng trở lại sau khi đồng USD suy yếu trước khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ dự kiến công bố trong tuần. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD và 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,8%, rơi xuống mức thấp nhất hơn một tuần, đóng cửa dưới 96,9 điểm so với 97,6 điểm cuối tuần trước. Ngoài ra, kim loại quý này còn được hỗ trợ khi được quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust quay lại mua ròng. Sau các phiên bán ròng, SPDR Gold Trust mua ròng 3,5 tấn vàng, nâng lượng nắm giữ lên 1.079,7 tấn.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC SPDR Gold Trust Vàng miếng SJC Kitco USD DXY Giá vàng Nhẫn Mua vào

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn