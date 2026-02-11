TPHCM khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh ở 168 xã, phường, đặc khu

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) năm 2026 trên địa bàn TPHCM.

DDCI năm nay sẽ khảo sát thêm ở 168 xã, phường, đặc khu

Các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư đang triển khai dự án, các hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn TPHCM sẽ tham gia khảo sát trực tuyến, phỏng vấn trực tiếp để đánh giá đối với 22 cơ quan, sở ban ngành và UBND các xã, phường, đặc khu.

Đối tượng được khảo sát năm nay gồm 18 sở ban ngành: Văn phòng UBND TPHCM, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Công an Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao.

4 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn TPHCM cũng được khảo sát, gồm Chi cục Hải quan khu vực II, Thuế TPHCM, Bảo hiểm xã hội TPHCM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực II.

UBND 168 xã, phường, đặc khu cũng là đối tượng được khảo sát năm nay.

Năm nay, để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các tiêu chí đánh giá có thể sẽ bổ sung một số nhóm nhiệm vụ cụ thể như tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục liên quan lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động…

Theo UBND TPHCM, mục đích khảo sát DDCI lần này là đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và hộ kinh doanh đối với chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp, qua đó nhận diện rõ các “điểm nghẽn” trong thực thi chính sách, giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh và quản trị điều hành.

DDCI 2026 được định hướng chuyển từ công cụ đo lường cảm nhận sang công cụ quản trị cải cách, phản ánh thực chất năng lực thực thi của từng sở, ngành, địa phương. Đây cũng là năm thiết lập đường chuẩn (baseline) trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm cơ sở theo dõi cải cách những năm tiếp theo.

UBND TPHCM yêu cầu khảo sát phải bảo đảm khách quan, độc lập, số hóa toàn bộ quy trình, thiết kế mẫu đại diện, xử lý dữ liệu khoa học và bảo mật tuyệt đối thông tin người tham gia. Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ đánh giá chất lượng điều hành và trách nhiệm người đứng đầu.

MAI HOA