Sức trẻ dấn thân khẳng định trí tuệ và bản lĩnh

Nếu trước đây thanh niên chủ yếu được xem là lực lượng xung kích trong các phong trào tình nguyện, thì nay, sức trẻ đã trở thành nguồn lực trí tuệ, lực lượng sáng tạo quan trọng, góp phần không nhỏ vào công cuộc hoạch định tương lai phát triển của đất nước. Bản lĩnh thanh niên, nhiệt huyết tuổi trẻ đang được trui rèn, hun đúc hơn bao giờ hết.

Các cơ sở Đoàn ở TPHCM triển khai chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện” hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. ẢNH: TIỂU TÂN

Tham gia giải quyết những vấn đề xã hội

“Một trong những thành tựu khiến tôi tự hào nhất trong cuộc đời mình là đã cùng với những nhà sáng lập khác xây dựng được niềm tin của người dùng Việt vào mỹ phẩm trong nước thông qua việc phát triển Cocoon trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu ở thị trường nội địa. Sản phẩm đến từ Việt Nam đang từng bước mở rộng sang thị trường quốc tế, đặc biệt tại Mỹ, Canada, nhiều nước châu Á… Tôi tin rằng, với sự tập trung vào chất lượng và công nghệ, chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh với các thương hiệu toàn cầu”, Nguyễn Bảo Tín, Giám đốc phát triển sản phẩm mỹ phẩm Cocoon, chia sẻ.

Không chỉ cùng các bạn đồng trang lứa khởi nghiệp thành công, Nguyễn Bảo Tín còn tham gia tổ chức nhiều chương trình hướng về cộng đồng, hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa khắp cả nước. Theo Nguyễn Bảo Tín, ở Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, ngày càng nhiều thanh niên khẳng định trí tuệ và bản lĩnh trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học đến khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa... Dù là ở địa phương hay trung tâm thành phố, họ vẫn kiên trì học hỏi, sáng tạo trong lao động, phục vụ cộng đồng.

Trong những buổi nói chuyện với sinh viên các trường đại học, cao đẳng nhân dịp Tháng Thanh niên (tháng 3), ông Hoàng Đôn Nhật Tân, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn TPHCM, cho biết, ông cảm nhận đang gặp gỡ một thế hệ vàng. “Các em, các cháu đang có tài sản lớn nhất là tuổi trẻ, khả năng nắm bắt tri thức, kỹ năng. Đây sẽ là lực lượng chính để có thể chung tay làm nên các công trình lớn của thành phố, của đất nước trong thời gian tới”, ông Nhật Tân chia sẻ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, kỷ nguyên mới gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mọi lĩnh vực đều áp dụng công nghệ cao để thích nghi tiến bộ thế giới, bắt buộc tuổi trẻ phải thích nghi, học hỏi không ngừng. Sứ mệnh của họ là trụ cột chuyển đổi số. Kỷ nguyên mới thay đổi rất nhanh chóng, các bạn phải hiểu rõ nếu không thích nghi thì sẽ tụt hậu.

“Mỗi giai đoạn, thanh niên có những sứ mệnh khác nhau. Thời chiến tranh giải phóng dân tộc, sứ mệnh cứu nước là cao nhất, Đảng giao cho thanh niên nhiệm vụ xung kích ở các mặt trận đấu tranh vũ trang, chính trị. Giành được hòa bình độc lập, thanh niên nhận nhiệm vụ khai phá những con đường, cách làm mới, suy nghĩ mới để cùng tái thiết, xây dựng đất nước. Giai đoạn hội nhập quốc tế, thanh niên lại mang một sứ mệnh mới, xung kích đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện. Thanh niên theo đó phải có những chuyển đổi bản thân, rèn năng lực mới, nhiều kỹ năng mới. Khi có khát vọng sẽ có hướng để vươn lên”, ông Hoàng Đôn Nhật Tân nhấn mạnh.

Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới năm 2025 tại tỉnh Vĩnh Long của các đơn vị Đoàn TPHCM

Theo bạn Phan Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn Kho bạc Nhà nước khu vực II, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, thanh niên TPHCM có nhiệm vụ tiên phong trong chuyển đổi số và làm chủ khoa học công nghệ bởi TPHCM đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Thanh niên không thể chỉ dừng lại ở việc tiếp cận công nghệ, mà phải chủ động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn. Đây chính là nền tảng để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị và chất lượng cuộc sống của người dân. “Thanh niên cần tham gia sâu vào quá trình giải quyết các vấn đề phát triển đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, áp lực dân số, cải cách hành chính… Tất cả đòi hỏi sự tham gia của lực lượng trẻ với tư duy mới, cách làm mới. Thanh niên vừa là người thực hiện, vừa phải là người đề xuất giải pháp, tham gia phản biện và đóng góp vào các quyết sách phát triển”, Phan Thị Lan Anh chia sẻ.

Tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh chóng, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của thanh niên được đặt trong một hệ quy chiếu mới. Cùng với lý tưởng, bản lĩnh của thanh niên ngày nay được bộc lộ ở nhiều khía cạnh khác, nhưng điểm chung là luôn gắn liền với tính nhân văn và tình yêu Tổ quốc. Thế hệ trẻ không chỉ biết tự hào về lịch sử dân tộc mà còn biết cách nhân lên niềm tự hào qua những chương trình, hành động nhỏ nhất. Trong bối cảnh mới, thanh niên cũng cần được hỗ trợ về nhiều mặt để có thể phát huy năng lực, phát triển tốt nhất.

Bạn Phạm Quang Thắng, Bí thư Đoàn Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao, Công dân trẻ TPHCM tiêu biểu, cho rằng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là chìa khóa của phát triển. Tuy nhiên, người trẻ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách khi theo đuổi các ngành công nghệ. Các chính sách cần được hoàn thiện hơn để tạo điều kiện cho thanh niên tham gia nghiên cứu, phát triển, chẳng hạn như tăng cường đầu tư cho các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ cao; giảm bớt thủ tục hành chính, giúp thanh niên dễ tiếp cận các nguồn lực; phát triển môi trường nghiên cứu thông thoáng, khuyến khích đổi mới sáng tạo… Trong khi đó, bạn Châu Minh Hiền, Bí thư Đoàn Sở Nội vụ TPHCM, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, cho rằng, cần tạo thêm nhiều điều kiện cho thanh niên tham gia các chương trình hợp tác quốc tế, giúp thanh niên có thêm động lực nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực.

Tuy nhiên, hành trình phát triển của thanh niên cũng cần có sự dẫn dắt, định hướng mà gần gũi nhất là vai trò của các thủ lĩnh cán bộ đoàn. Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn TPHCM Hoàng Đôn Nhật Tân cho rằng: “Các cán bộ thủ lĩnh đoàn cần hiểu thanh niên ngày nay đang sống trong bối cảnh chuyển đổi số nên phải lắng nghe để có cách tổ chức hoạt động phù hợp. Thế hệ thanh niên ngày nay với những 8x, 9x, gen Z, gen Alpha… đòi hỏi những người dẫn dắt không thể nhìn vấn đề theo cảm giác mà cần có kiến thức phù hợp, không ngừng học tập để không tụt hậu với đà phát triển của tri thức”.

- Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM NGUYỄN ĐĂNG KHOA: Xung kích thực hiện các nhiệm vụ của thành phố Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tuổi trẻ thành phố đã bắt tay vào thực hiện các công trình, phần việc của Tháng thanh niên với hàng loạt công trình như: hoạt động cải tạo cảnh quan ở phường Thới Hiệp gắn với công trình “Sông Sài Gòn - Con sông thành phố tôi”; đồng hành lực lượng vũ trang thực hiện công tác hậu phương quân đội, động viên các bạn trẻ tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự; tập trung công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia bầu cử… Vai trò của tuổi trẻ TPHCM cũng thể hiện rõ trong tham gia chuyển đổi số gắn với Nghị quyết 57 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thành đoàn triển khai 241 cơ sở đoàn đẩy mạnh các lớp trang bị kỹ năng số, bình dân học vụ số, hỗ trợ các trung tâm phục vụ hành chính công, hỗ trợ và hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính… - Ông NGUYỄN TUẤN ANH, Phó Giám đốc Nhà máy CNS Thạnh Phát: Sống có mục tiêu, tự đặt chuẩn mực cho bản thân Nếu chuyển đổi số đặt ra bài toán về tri thức và bản lĩnh, thì chuyển đổi xanh lại đặt ra bài toán về trách nhiệm, tầm nhìn. Điều đáng mừng là trong đời sống hiện nay đã có rất nhiều hình ảnh đẹp của thanh niên đang lặng lẽ khẳng định điều đó. Đó là những bạn trẻ miệt mài trong phòng thí nghiệm, trong xưởng sản xuất, ngoài đồng ruộng, trong các dự án khởi nghiệp, hoạt động cộng đồng, trong các chiến dịch tình nguyện, ở lực lượng vũ trang, trong từng vị trí công tác thầm lặng. Chính sự bền bỉ ấy đang góp phần tạo nên diện mạo đẹp cho tuổi trẻ Việt Nam. Một thế hệ biết làm việc nghiêm túc, biết sống có mục tiêu, biết tự đặt ra chuẩn mực cho bản thân. Đất nước đang cần một lớp thanh niên không ngại khó, không né việc mới, không bằng lòng với sự dễ dãi, biết lựa chọn điều đúng và giữ được cốt cách của mình giữa những biến động của thời cuộc. Khi người trẻ biết học thật, làm thật, sống có trách nhiệm, giữ được nền tảng văn hóa, làm chủ công nghệ và đồng hành với những mục tiêu xanh, tuổi trẻ không chỉ đẹp cho riêng mình, mà còn trở thành một phần đẹp đẽ của tương lai đất nước.

TIỂU TÂN