Tai nạn giao thông liên quan đến học sinh diễn biến phức tạp

Sáng 15-8, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024; ký kết giao ước thi đua trong công tác đảm bảo trật tự lòng, lề đường, vỉa hè năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Theo Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM, 6 tháng đầu năm TPHCM xảy ra 808 vụ làm chết 223 người, bị thương 539 người. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 15 vụ, giảm 129 người chết nhưng tăng 83 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh vẫn còn diễn biến phức tạp; tỷ lệ tai nạn giao thông do nồng độ cồn vẫn ở mức cao, chiếm 23% trong tổng số vụ tai nạn.

Cụ thể, lực lượng CSGT đã xử lý trên 87.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy (1.200 trường hợp vi phạm về ma túy), tăng 25.000 trường hợp; xử lý trên 3.000 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông.

Theo Trưởng phòng PC08, khi lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên giám sát, xử lý vi phạm nồng độ cồn quanh khu vực nhà hàng, quán nhậu, người dân có xu hướng chuyển về nhậu ở nhà, các con hẻm nhưng vẫn tham gia giao thông. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng như liên quan đến các phương tiện chở học sinh tham gia giao thông.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông và trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trong 6 tháng đầu năm 2024. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở ban ngành, địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, tập trung các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực giao thông. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục rà soát, đánh giá việc gương mẫu tuân thủ và chấp hành nghiêm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động liên quan đến quy định về nồng độ cồn, không can thiệp việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua trong công tác đảm bảo trật tự lòng, lề đường, vỉa hè

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Công an TPHCM tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm và thông báo định kỳ với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang vi phạm về giao thông hoặc can thiệp đến việc xử lý vi phạm. Thủ trưởng các cơ quan quản lý phải tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật các trường hợp này, báo cáo UBND TPHCM.

Về trật tự lòng đường, vỉa hè, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đô thị, phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

NGÔ BÌNH