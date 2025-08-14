Tai nạn khinh khí cầu gây chết người ở Hà Lan

Tối 13-8, giờ địa phương, một khinh khí cầu chở 34 người đã gặp sự cố hạ cánh khẩn cấp tại Friesland, Hà Lan, khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khinh khí cầu. Ảnh: CALIBER

Theo Caliber, có 5 hành khách đã rơi khỏi khoang chứa của khinh khí cầu trong quá trình hạ cánh và được đưa đến bệnh viện. 1 trong số 5 người này đã chết sau đó.

Công tác ứng phó khẩn cấp bao gồm việc điều động hai trực thăng cứu thương. Theo đài truyền hình quốc gia Hà Lan Omrop Fryslan, khinh khí cầu đã cất cánh từ thị trấn Joure và được coi là một trong những khinh khí cầu lớn nhất ở Hà Lan.

Người phát ngôn của Hiệp hội hàng không Hoàng gia Hà Lan cho biết, một cơn gió mạnh bất ngờ đã khiến khinh khí cầu lao nhanh xuống đất và khoang chứa hành khách nảy lên, hất văng hành khách ra ngoài. Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan (KNMI) thông tin, thời điểm xảy ra sự cố, gió giật từ 18 đến 25km/giờ. Tuy nhiên, thực tế đã ghi nhận được những cơn gió giật lên tới 31,4 km/giờ trong quá trình khinh khí cầu hạ cánh khẩn cấp. Mặc dù vậy, các quan chức Hà Lan lưu ý những điều kiện này thường không gây nguy hiểm cho một khinh khí cầu có kích thước lớn như khinh khí cầu gặp nạn. Hiện, các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

HUY QUỐC