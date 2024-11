Tài năng nhí và phía trước...

Ca sĩ Phương Mỹ Chi được xem là một trong những tài năng nhí trưởng thành thành công nhất hiện nay

“Lột xác” với hình tượng đa năng

Với hơn 875.000 lượt bình chọn, Rhyder được xướng tên danh hiệu Á quân Anh trai say hi năm 2024 trong sự yêu mến của đông đảo công chúng và đồng nghiệp. Anh cũng là 1 trong 5 cái tên của Nhóm nhạc toàn năng Best 5 gồm Hieuthuhai, Rhyder, Isaac, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc. Các bài hát anh tham gia sáng tác gần đây như Hào quang, Chân thành, I’m thinking about you… thu hút hàng triệu lượt xem, liên tục vào tốp thịnh hành âm nhạc trên YouTube. Và rất nhiều khán giả bất ngờ khi “phát hiện” Rhyder chính là Quang Anh - Quán quân Giọng hát Việt nhí năm 2013, cùng năm thi với Phương Mỹ Chi.

Không kém cạnh Quang Anh, gần nhất, ca sĩ Phương Mỹ Chi bứt phá với dự án School Tour Vũ trụ cò bay và album cùng tên với chi phí đầu tư không dưới 10 tỷ đồng. Cuối tháng 10 vừa qua, cô tổ chức đêm diễn đầu tiên của dự án tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (TPHCM) thu hút gần 10.000 khán giả. Nữ ca sĩ được đánh giá là một trong những ca sĩ nhí thành công nhất khi trưởng thành, với những dự án âm nhạc thể hiện khát khao phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Phương Mỹ Chi được giới chuyên môn đánh giá là có tư duy âm nhạc sáng tạo, không ngại bước ra khỏi vùng an toàn để bứt phá bản thân.

Cũng trong tháng 10 vừa qua, các tài năng nhí một thời khác cũng đã tạo nên những dấu ấn của sự trưởng thành. Nữ ca sĩ tuổi teen Bella Vũ ra mắt album Bella Vũ 16 và MV thứ 10 với những sáng tác mới nhất của nhạc sĩ - nhà sản xuất Lưu Thiên Hương. Album đánh dấu bước trưởng thành trong âm nhạc cũng như định hướng nghệ thuật chuyên nghiệp của Bella Vũ - tài năng nhí từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2018.

Nỗ lực giữa vòng xoáy thử thách

Phương Mỹ Chi, Quang Anh Rhyder, Hồ Văn Cường, Thiện Nhân, Xuân Nghi, Bella Vũ, DuyBi… là những ngôi sao nhí một thời còn hoạt động nghệ thuật đến khi trưởng thành. Hành trình của họ không ít những khó khăn, đôi khi còn nặng nề hơn cả những ngôi sao thành công khi đã lớn khác. Họ dễ bị so sánh với chính họ của ngày xưa, bị so sánh với đồng nghiệp cùng trang lứa hiện tại. Thị trường âm nhạc thay đổi không ngừng buộc các gương mặt nhí ngày nào phải thích nghi, không ngừng sáng tạo. Giữa bài toán “lột xác” hoàn toàn hay giữ hào quang cũ, không phải ai cũng có thể thoát được cái bóng của chính mình.

Như với Rhyder, một thời gian dài khán giả đã không chấp nhận một Quang Anh trưởng thành. Lớn lên, vỡ giọng, loay hoay định hình phong cách âm nhạc khiến Quang Anh dường như mất khá nhiều thời gian. Thậm chí, có thời điểm anh còn không may vướng phải lùm xùm không đáng có tại các sân chơi. Chỉ đến khi anh bứt phá tại Anh trai say hi, mọi người mới thực sự công nhận những nỗ lực của anh.

Nguyễn Thiện Nhân, quán quân Giọng hát Việt nhí 2014, còn mệt mỏi hơn bởi dù cố trở lại với âm nhạc nhưng chưa để lại ấn tượng gì nhiều ngoài những scandal. Hồ Văn Cường, quán quân Giọng hát Việt nhí 2016, nay dù đều đặn “chạy sô” nhưng vẫn chưa thoát khỏi hào quang cũ, vẫn cứ bị coi là cậu bé của gần 10 năm trước. Rồi những DuyBi (tên thật Trần Ngọc Duy - Á quân Giọng hát Việt nhí 2013), Xuân Nghi... vẫn tiếp tục mờ nhạt trong thị trường âm nhạc ngoại trừ dấu ấn của “ngày xưa”. Mới đây nhất, “cậu bé tóc xù” - Hoàng Anh Doraemon (Á quân Giọng hát Việt nhí 2014) đã thông báo đổi nghệ danh thành M-Won, ra mắt sản phẩm âm nhạc mới với hy vọng thoát khỏi cái bóng quá khứ.

“Dù đã có thành công trước đó nhưng nếu các em không chịu cập nhật, thay đổi, vẫn đi theo hướng cũ tất nhiên sẽ khó bứt phá. Thực trạng chung của các tài năng nhí là sau cuộc thi thường trở nên… bơ vơ. Chưa kể, khán giả quá quen, quá yêu hình ảnh lúc nhỏ của sao nhí nên khi họ trưởng thành, nhiều người “khó lòng” chấp nhận phiên bản người lớn. Như trường hợp của Xuân Mai, Hoàng Anh… các em rất khó để tiếp tục”, nhạc sĩ Lưu Hương Giang nhận định.

Muốn tìm được chỗ đứng, ai cũng cần phải nỗ lực rất nhiều. Hiệu ứng tài năng nhí chưa bao giờ là đủ cho một hành trình dài nếu thiếu sự bổ sung cho chính bản thân mình. Nghệ sĩ trẻ cần cập nhật, chịu đầu tư hình ảnh, bề ngoài và quan trọng biết trau dồi kỹ năng nghề nghiệp. Và nếu có được những yếu tố như ê kíp hỗ trợ phía sau, có người đủ giỏi chuyên môn định hướng con đường cho các em ngay sau các cuộc thi thì đường dài ắt hẳn rõ ràng hơn.

TIỂU TÂN