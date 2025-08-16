Triển lãm nghệ thuật “Hiểu cảnh”: Hiểu mình, hiểu người và hiểu cái đẹp quê hương

Triển lãm “Hiểu cảnh” của nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Vũ, Phạm Hải Âu, Quí Phan, Trinh Vương, Lê Trung Hiếu, diễn ra từ nay đến ngày 20-8, tại Hội Mỹ thuật TPHCM (số 218A, đường Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM).

Khách tham quan triển lãm

Triển lãm trưng bày các tác phẩm tranh và gốm. Nhóm tác giả chia sẻ: “Chọn tựa đề triển lãm “Hiểu cảnh” nghĩa là hiểu thấu cảnh ý trong từng tác phẩm. Mỗi người đến với hội họa bằng một xúc cảm khác nhau nhưng cùng hội tụ để tạo thành một mạch cảm xúc chung, cùng thăng hoa, cùng đa dạng và bảo toàn ý trong cảnh của mỗi cái “ tâm””.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Các tác giả từng hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau và cùng rẽ hướng sang hội họa, dù vẽ đề tài khác nhau nhưng tất cả tranh đều mang một nguồn năng lượng lành, tươi mới với những gam màu sắc tươi sáng và đầy thiện ý của người vẽ.

Họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ vốn học kiến trúc, khi chuyển hướng sang hội họa, anh theo đuổi vẻ đẹp di sản dọc miền đất nước và trong triển lãm lần này anh trưng bày tác phẩm theo chủ đề tâm thức, sử dụng hình ảnh sóng biển và mây trời là chính.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Phạm Hải Âu vẽ lại những cảm xúc khi thực hành âm nhạc dưới vai trò là một nhạc sĩ. Còn Quí Phan vẽ lại những nơi từng đặt chân đến trên đất nước. Trinh Vương lại chọn khắc họa lại những thời khắc vàng trong đời sống thường nhật, nơi ánh sáng hòa quyện với nhân sinh. Trong khi tác giả Lê Trung Hiếu theo đuổi dòng gốm Biên Hòa, họa lại vẽ đẹp của nghệ nhân xưa.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Với tranh sơn dầu, nhóm tác giả theo đuổi trường phái Hậu ấn tượng, mong muốn truyền tải được sự mạnh mẽ giàu sức sống, nhiệt huyết cũng như tươi trẻ, bình yên thông qua các tác phẩm. Riêng những tác phẩm gốm trưng bày lần này, các tác giả trẻ hy vọng lan tỏa vẻ đẹp và giá trị của dòng gốm Biên Hòa xưa.

Khách tham quan triển lãm

Khách tham quan triển lãm

Triển lãm là một bước tiến về chất liệu (vừa tranh vừa gốm), với hơn 80 tác phẩm ở các đề tài: phong cảnh thiên nhiên của Việt Nam (Quí Phan), đời sống thường nhật bên gia đình (Trinh Vương), âm nhạc trong hội họa (Phạm Hải Âu), nghệ thuật gốm Biên Hòa xưa (Lê Trung Hiếu), đề tài tâm thức – soi chiếu vào nội tâm con người (Nguyễn Thanh Vũ)...

THIÊN BÌNH