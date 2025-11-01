Tạm giữ đối tượng đánh CSGT đang làm nhiệm vụ

Kết quả test nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa; kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cho kết quả 0,094mg/lít khí thở.

Ngày 1-11, Công an TP Huế cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Đức Hạnh (sinh năm 1993, trú tại thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dã) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” vào ngày 30-10.

Đối tượng Lê Đức Hạnh tại cơ quan Công an

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30-10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ, do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn tắc, tổ công tác thuộc Đội 2 – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Huế tiến hành cắt đường, điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Trong lúc lực lượng đang làm nhiệm vụ, Lê Đức Hạnh điều khiển xe máy theo hướng đường Bà Triệu lên cầu Phạm Văn Đồng, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Khi di chuyển được khoảng 30m, Hạnh dừng xe, bất ngờ quay lại tấn công một cảnh sát giao thông. Hạnh đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng cán bộ làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Được biết, đối tượng này từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” (năm 2010). Hiện, vụ việc đang được Công an TP Huế tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

VĂN THẮNG