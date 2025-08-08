Tạm giữ hình sự người nước ngoài tấn công cán bộ CSGT ở Khánh Hòa

Chiều 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với K.A. (19 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cán bộ CSGT bị tấn công chảy máu khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: P.A

K.A. hiện lưu trú tại một khách sạn ở phường Nam Nha Trang. Trước đó, sáng 7-8, K.A. điều khiển xe máy chở theo một người nước ngoài khác, lưu thông đến khu vực giao lộ Tuệ Tĩnh – Trần Phú thì va chạm từ phía sau với một phụ nữ điều khiển xe máy (trú cùng địa phương), khiến nạn nhân ngã ra đường và phải đi cấp cứu.

Sau tai nạn, người đi cùng đã rời khỏi hiện trường, còn K.A. bị người dân giữ lại và báo cho cơ quan chức năng.

K.A. bị khống chế sau khi tấn công cán bộ CSGT. Ảnh: P.A

Khi lực lượng CSGT đến làm việc và sử dụng phần mềm dịch thuật trên điện thoại để trao đổi, K.A. bất ngờ tấn công cán bộ CSGT, đấm vào mặt khiến người này bị rách môi, chảy nhiều máu. Người dân có mặt tại hiện trường đã hỗ trợ khống chế đối tượng.

K.A. được đưa về cơ quan công an làm việc. Ảnh: CACC

Lực lượng Công an phường Nha Trang đang tuần tra gần đó đã nhanh chóng có mặt, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa K.A. về trụ sở làm việc. Kiểm tra nồng độ cồn của đối tượng cho kết quả 0,644mg/l khí thở.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

HIẾU GIANG