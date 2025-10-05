Tạm giữ người đập phá nhà mẹ ruột và tấn công lực lượng công an

Ngày 5-10, Tổ phòng chống tội phạm số 7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Minh Tuấn (sinh năm 1988, ngụ ấp Phú An, xã Tân Dương) để điều tra về hành vi đập phá tài sản và tấn công lực lượng thi hành công vụ.

Phan Minh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4-10, Công an xã Tân Dương nhận được tin báo Tuấn có hành vi đập phá nhà cửa của mẹ ruột. Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, trong quá trình vận động, thuyết phục, Tuấn không chấp hành mà dùng kéo tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến đồng chí Đoàn Thanh Lâm, Tổ viên An ninh trật tự ở cơ sở, bị thương. Ngoài ra, 3 cán bộ khác cũng bị thương nhẹ trong lúc khống chế, bắt giữ đối tượng.

Kết quả test nhanh cho thấy Tuấn dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NGỌC PHÚC