Trình phương án hỗ trợ thêm các địa phương bị bão lũ trong ngày 14-11

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia buồn sâu sắc tới bà con, cấp ủy, các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, thiên tai, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất trong ngày 14-11, phải trình phương án hỗ trợ thêm các địa phương bị bão lũ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 13-11, ngay sau khi trở về Hà Nội sau chuyến đi thực tế, động viên cấp ủy, chính quyền, người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 13 tại tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực miền Trung.

Cuộc họp được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 7 tỉnh thành ven biển: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai thời gian qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã làm chết 90 người và mất tích, 273 người bị thương; 1.900 nhà bị sập đổ, trôi, 227.847 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 160.715 ha lúa hoa màu bị thiệt hại… Tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 30.000 tỷ đồng, có thể ảnh hưởng từ 0,2 đến 0,4% điểm phần trăm tăng trưởng.

Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền đã kịp thời giải quyết hỗ trợ khoảng 1.500 tỷ đồng cho 7 tỉnh thành khắc phục hậu quả thiên tai. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã phân bổ 206 tỷ đồng hỗ trợ cho các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, chiều 13-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao các bộ ngành, cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp các địa phương đã có nỗ lực, cố gắng trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai; đặc biệt các lực lượng đã cương quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại về người.

Về các công việc sắp tới, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng nòng cốt, như quân đội, công an, y tế tiếp tục động viên các gia đình có người bị chết, bị mất tích, hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất theo phong tục, tập quán và chế độ, chính sách theo quy định; tiếp tục huy động lực lượng để tìm kiếm người mất tích, góp phần giảm bớt nỗi đau cho nhân dân, gia đình các nạn nhân; khẩn trương cứu chữa những người bị thương.

Thủ tướng yêu cầu sớm ổn định tình hình nhân dân, nhấn mạnh tinh thần không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người đau ốm thiếu chỗ chữa bệnh.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, thành phố, chậm nhất trong ngày 14-11 phải trình phương án hỗ trợ thêm các địa phương.

Thủ tướng nêu rõ, phải hỗ trợ các địa phương lo chỗ ở cho nhân dân, hỗ trợ xây dựng lại 1.900 nhà bị sập đổ, sửa chữa 67.000 nhà tốc mái, khẩn trương hoàn thành để người dân đón tết; xây dựng khu tái định cư cho người dân đang sống tại những vị trí nguy hiểm, các khu tái định cư phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ; khôi phục lại các bệnh viện, trạm y tế, bệnh viện; khôi phục hạ tầng điện, nước, giao thông, viễn thông, các hạ tầng cần thiết khác.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, còn sơ tán, di dời ra khỏi các khu vực còn ngập sâu, nguy hiểm để bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để người bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước uống, nước sạch.

Cùng với nguồn lực Nhà nước, Thủ tướng đề nghị tiếp tục kêu gọi ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều".

LÂM NGUYÊN