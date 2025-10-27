Tạm ngừng nhiều chuyến tàu do mưa lũ

Do ảnh hưởng của mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại khu vực miền Trung, chiều 27-10, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thông báo tạm ngừng chạy nhiều đôi tàu khách trên tuyến Bắc – Nam.

Đường sắt bị ngập trên địa bàn thành phố Huế và Đà Nẵng. Ảnh: VĂN THIỆU

Cụ thể, ngừng chạy đôi tàu SE1/SE2 và SE3/SE4 xuất phát tại Hà Nội và TPHCM trong ngày 27-10; ngừng chạy đôi tàu SE19/SE20 xuất phát tại Hà Nội và Đà Nẵng cùng ngày. Ngoài ra, đôi tàu “Kết nối di sản miền Trung” HĐ1/2 và HĐ3/4 khởi hành tại Huế và Đà Nẵng cũng sẽ tạm dừng hoạt động trong hai ngày 28 và 29-10.

Có khoảng 2.700 hành khách bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh kế hoạch chạy tàu. Hành khách có vé các chuyến tàu nêu trên có thể trả lại vé tại nhà ga trong vòng 30 ngày, không mất phí. Công ty đã chủ động thông báo đến hành khách thông qua tin nhắn SMS, Zalo, website và fanpage.

Theo ghi nhận tại khu vực Huế, Đà Nẵng, mực nước hiện dâng cao 70mm trên đỉnh ray và có nơi nước đã cao 185mm. Mực nước đang tiếp tục lên cao rất nhanh tại các xã trên địa bàn Đà Nẵng.

Mực nước đang dâng lên rất cao, gây nguy hiểm đường tàu. Ảnh: VĂN THIỆU

Hiện tại, tàu SE8 vẫn được duy trì chạy bình thường. Tuy nhiên, nếu tình hình mưa lũ không cải thiện, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt sẽ xem xét phương án chuyển tải hành khách bằng đường bộ để đảm bảo an toàn.

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ trong đêm nay và sẽ có thông báo sớm nhất nếu kế hoạch chạy tàu có thay đổi.

QUỐC HÙNG