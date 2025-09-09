Biểu dương các kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị phường Phú Thuận tiếp thu hướng dẫn của các sở, ngành để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Ngày 9-9, Đoàn ĐBQH TPHCM - Đoàn công tác số 5, do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã khảo sát công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính liên thông toàn trình trực tuyến, phi địa giới hành chính; xây dựng chính quyền số, xã hội số và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn TPHCM tại phường Phú Thuận.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao đổi với người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thuận



Trước khi làm việc với UBND phường Phú Thuận, đoàn đã khảo sát hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ và tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính đặt tại trung tâm này; khảo sát việc triển khai Đề án 06 tại Công an phường Phú Thuận và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thuận.

Quang cảnh buổi làm việc

Biểu dương các kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị phường Phú Thuận tiếp thu hướng dẫn của các sở, ngành để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành đối chiếu phần việc của mình để tham mưu UBND TPHCM có hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc mà địa phương gặp phải.

ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thuận

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND phường Phú Thuận tiếp tục khẩn trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính sau khi hợp nhất để bảo đảm hoạt động thông suốt; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về quản trị số, cải cách thủ tục hành chính và kỹ năng phục vụ người dân, gắn với việc ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nhằm tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động...

ĐBQH Trần Hoàng Ngân nêu ý kiến tại buổi làm việc

Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đồng chí khẳng định, đoàn khảo sát sẽ ghi nhận, tổng hợp và trao đổi với UBND TPHCM.

Trước đó, Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thuận Nguyễn Tuấn Khải cho biết, số lượng thủ tục hành chính triển khai phân theo lĩnh vực, một phần và toàn trình từ ngày 1-7 đến nay là hơn 5.057 trường hợp. Hiện, phường chưa phát sinh trường hợp người dân liên hệ trung tâm để nộp hồ sơ phi địa giới.

Phó Chủ tịch UBND phường kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thuận Nguyễn Tuấn Khải báo cáo với đoàn công tác

UBND phường Phú Thuận kiến nghị các sở, ngành liên quan sớm có chủ trương xây dựng mô hình đội quản lý trật tự đô thị cấp xã để kịp thời kiểm tra, xử lý về trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan và quy định pháp luật; sớm xem xét, chấp thuận đề xuất mở rộng diện tích Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Chủ tịch UBND phường Phú Thuận Lê Lợi báo cáo với đoàn công tác

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ, thống nhất trong việc theo dõi kiểm tra kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố…

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM VÕ THỊ TRUNG TRINH: TPHCM sắp có hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ đến 168 phường, xã, đặc khu Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh thông tin tại buổi khảo sát Hiện, Trung tâm chuyển đổi số TPHCM được giao phối hợp với các đơn vị triển khai đầu tư về hạ tầng. Theo tiến độ, khoảng 2 tháng nữa, thành phố sẽ có hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ đến 168 phường, xã theo 1 cấu trúc thống nhất, để hỗ trợ và giám sát quá trình vận hành. Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM NGUYỄN VĂN ĐẠT: Đang xin ý kiến về chủ trương tổ chức lại mô hình tổ trật tự đô thị Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Nguyễn Văn Đạt thông tin tại buổi khảo sát Đối với kiến nghị của địa phương về thành lập đội quản lý trật tự đô thị cấp xã, Đảng ủy Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để xin ý kiến về chủ trương tổ chức lại mô hình của tổ trật tự đô thị. Hiện, Sở Xây dựng có tham mưu một số phương án, như tổ chức lại lực lượng hiện có hoặc "biệt phái" gần 900 thanh tra xây dựng về cho các phường.

THU HƯỜNG