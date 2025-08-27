Tăng cường phương tiện cho lực lượng vũ trang cấp xã ở Đồng Nai

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cùng Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Cường nhấn mạnh: Việc bàn giao phương tiện không chỉ nhằm tăng cường khả năng cơ động cho lực lượng vũ trang cấp xã, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Những chiếc xe không đơn thuần là tài sản vật chất, mà chính là "đôi chân" giúp cán bộ vượt mọi địa hình, bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động, xây dựng thế trận lòng dân.
Trong tổng số 966 xe mô tô được trang bị cho Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai được phân bổ 190 xe Honda Wave Alpha. Các phương tiện này sẽ được chuyển giao trực tiếp đến các Ban CHQS cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi mô hình chính quyền 2 cấp được triển khai.
Thiếu tướng Trần Ngọc Minh bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của cấp trên và yêu cầu các đơn vị nhận xe phải sử dụng hiệu quả, tuyệt đối an toàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc sử dụng tài sản quân đội phục vụ nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương.