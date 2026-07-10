Nhịp cầu nhân ái

Tặng quà gia đình chính sách, trẻ em khó khăn tại Tây Ninh

SGGPO

Phòng 7 - Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, Công an phường Bình Minh và các nhà hảo tâm thăm, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2026), trong hai ngày 10 và 11-7, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng 7 - Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, Công an phường Bình Minh cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Về nguồn - Tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng” tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

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Thượng tá Huỳnh Thanh Hậu cùng lãnh đạo phường Bình Minh trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách. Ảnh: ĐS

Trong chương trình, đơn vị đã trao 20 phần quà tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường Bình Minh.

Thượng tá Huỳnh Thanh Hậu, Phó Trưởng phòng 7 - Cục Ngoại tuyến, đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách; bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, lão thành cách mạng và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thượng tá Huỳnh Thanh Hậu, chương trình góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ cơ sở.

Dịp này, chương trình cũng trao 100 suất học bổng và quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Minh, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

MT

Từ khóa

Bộ Công an Phòng 7 Huỳnh Thanh Hậu Tây Ninh tặng quà gia đình chính sách

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