Xã hội

Tăng tốc tiến độ dự án gần 500 tỷ đồng bảo vệ sông Thu Bồn và bờ biển Hội An

SGGPO

Chiều 16-7, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế Dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An.

Các nhà thầu đang tập trung thi công dự án
Các nhà thầu đang tập trung thi công dự án

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, dự án có tổng mức đầu tư 498,1 tỷ đồng, gồm hai hạng mục: xây dựng khoảng 1.475m kè bảo vệ sông Thu Bồn và 1.950m kè bảo vệ bờ biển Hội An.

Đến nay, gói thầu kè sông Thu Bồn đạt khoảng 27,5% giá trị hợp đồng, còn gói thầu khắc phục xói lở bờ biển Hội An đạt khoảng 22%; dự án đã giải ngân 135 tỷ đồng, đạt 27%.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận sự chủ động của các đơn vị trong việc triển khai công trình ngay sau khi được Trung ương bố trí nguồn vốn.

KIEM TRA BO KE (2).jpg
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp báo cáo tiến độ với đoàn công tác

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là dự án đặc biệt quan trọng nhằm xử lý tình trạng sạt lở nghiêm trọng, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè. Đặc biệt, khu vực An Lương thời gian qua liên tục xảy ra sạt lở, đe dọa trực tiếp nhà cửa, đất đai của người dân, nếu không được đầu tư kịp thời, nguy cơ thiệt hại trong mùa mưa bão là rất lớn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời bố trí vị trí neo đậu tàu thuyền an toàn cho người dân trong thời gian thi công.

Chủ đầu tư và các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành công trình trước mùa mưa bão để sớm phát huy hiệu quả phòng, chống thiên tai và ổn định đời sống người dân.

XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Sông Thu Bồn An Lương Lê Ngọc Quang Thành ủy Đà Nẵng Công trình giao thông Xói lở Hội An Gói thầu Tỷ đồng Tiến độ dự án

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn