Tạo điều kiện chuyển trường cho học sinh theo cha mẹ đến TPHCM làm việc

Tối 20-8, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi các trường học trên địa bàn TPHCM về việc tạo điều kiện chuyển trường cho học sinh là con của cán bộ công chức thay đổi nơi cư trú do theo cha mẹ đến TPHCM làm việc sau sắp xếp địa giới hành chính, đảm bảo không em nào không được đi học.

Theo đó, căn cứ kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm việc sau sắp xếp địa giới hành chính, Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trường học quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho con của cán bộ, công chức có thay đổi nơi cư trú theo nơi làm việc được nhập học tại các trường ở địa điểm mới, đảm bảo không em nào không được đi học.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết (phường Linh Xuân, TPHCM) trong ngày tựu trường năm học mới vào sáng 20-8

Hồ sơ, thủ tục cho học sinh chuyển trường thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM về thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026.

Hiện nay, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, TPHCM hợp nhất từ 3 địa phương trước đây gồm TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau hợp nhất, TPHCM là siêu đô thị giáo dục với hơn 2,5 triệu học sinh và hơn 3.500 cơ sở giáo dục.

THU TÂM