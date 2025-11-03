Thầy cô vùng cao Đà Nẵng vượt sạt lở đón học trò trở lại lớp

Xã hội

Trưa 3-11, trao đổi với PV Báo SGGP, thầy Nguyễn Văn Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng) cho biết, sau thời gian nghỉ học do mưa lớn, đến nay khoảng 80% học sinh của trường đã trở lại lớp.

Trường Tiểu học Kim Đồng hiện có 5 điểm trường, 23 lớp với 645 học sinh. Những ngày qua, do mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở khu vực Nam Trà My bị sạt lở, việc đi lại của học sinh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của trường không bị thiệt hại.

Nhiều đoạn đường, các em cùng thầy cô phải đi bộ
Các thầy chở học sinh trên một đoạn đường bằng phẳng
Các thầy giáo đã phân chia nhau từng đoạn đường đón học sinh
Khoảng 80% học sinh của Trường Tiểu học Kim Đồng đã trở lại lớp học

Trong thời gian mưa lớn, phần lớn thầy cô ở lại trường, chỉ một số ít về đồng bằng. Khi thời tiết tạm ổn, 9 thầy cô ở đồng bằng đã chủ động quay lại Nam Trà My để bắt đầu dạy học trong ngày 3-11. “Tinh thần vượt khó của các thầy cô giáo thật đáng trân quý”, thầy Phúc chia sẻ.

Từ sáng sớm, nhà trường đã tổ chức nhóm giáo viên nam đến các thôn Trà Mai và Tắk Lũ, nơi bị sạt lở nặng, để đưa đón học sinh đến trường an toàn. Một số nơi xa, phụ huynh phải dẫn con đi bộ khoảng 30 phút ra điểm hẹn, sau đó thầy cô dùng xe máy chở các em đi tiếp.

Hiện vẫn còn một số học sinh ở khu vực xa chưa thể trở lại do tuyến đường từ Bắc Trà My lên Nam Trà My đang được khắc phục. Nhà trường linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu, bảo đảm chương trình dạy học phù hợp trong bối cảnh khu vực miền núi còn mưa và bão số 13 được dự báo ảnh hưởng từ ngày 6-11.

Thầy cô Trường Tiểu học Kim Đồng vượt đường bùn lầy để đến trường, ngày 3-11
Sạt lở nặng trên tuyến đường lên xã Nam Trà My
XUÂN QUỲNH

xã Nam Trà My Đà Nẵng học sinh Tiểu học Kim Đồng mưa lớn vượt khó Trường Tiểu học Kim Đồng

