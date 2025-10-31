Tạo môi trường minh bạch, ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư

Ngày 30-10, Hội nghị “Gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025” diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM. Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức, thu hút hơn 400 đại biểu tham dự.

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực giá trị gia tăng cao

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, thông tin, đến cuối quý 3-2025, thành phố có hơn 19.800 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 141,2 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TPHCM xác định 5 mũi đột phá trọng tâm, gồm: xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế; hình thành chuỗi đô thị thông minh vùng Đông Nam bộ; phát triển hành lang đổi mới sáng tạo từ Thủ Đức đến các cụm công nghiệp, cảng biển; xây dựng cụm cảng logistics thông minh Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ; hình thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp Vũng Tàu - Cần Giờ.

Chuyên gia trình bày quy hoạch tuyến Metro số 1 nối dài. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Nguyễn Thanh Toàn cho biết, thành phố đang kêu gọi đầu tư vào 20 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực tài chính, dữ liệu, năng lượng tái tạo, logistics, đô thị thông minh và công nghệ cao. Đây là các lĩnh vực có khả năng tạo động lực phát triển bền vững, gắn với mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo của khu vực.

Trao đổi tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp (DN) FDI đánh giá, TPHCM là điểm đến đầu tư chiến lược của khu vực với môi trường kinh doanh minh bạch, năng động và tầm nhìn phát triển rõ ràng. Các DN FDI mong muốn tham gia sâu hơn vào 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm gồm: chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; công nghệ số, đổi mới sáng tạo, dịch vụ tài chính; hạ tầng tri thức; công nghệ đô thị và môi trường.

Ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội DN Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), cho biết, DN Hoa Kỳ đặc biệt đánh giá cao tiềm năng hợp tác của TPHCM trong thương mại số, hàng không, nông nghiệp công nghệ cao và logistics thông minh.

Ông Kenneth Atkinson, Đại diện Hiệp hội DN Anh tại Việt Nam, cho biết, DN Anh mong muốn đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế; tài chính xanh, công nghệ tài chính (fintech), năng lượng tái tạo; giáo dục, đào tạo nghề; y tế - chăm sóc sức khỏe; kinh tế số và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng; thương mại, đầu tư song phương…

Trong khi đó, các nhà đầu tư đến từ châu Âu, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như fintech, bất động sản xanh, trung tâm dữ liệu, xử lý rác thải, phát điện từ rác và đào tạo nghề kỹ thuật cao.

Công nhân lắp ráp thiết bị điện tử tại nhà máy Datalogic Việt Nam - doanh nghiệp FDI, chuyên sản xuất máy quét mã vạch và thiết bị cảm biến công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên cạnh niềm tin và cơ hội, các hiệp hội cũng nêu những khó khăn mà DN FDI đang gặp phải, chủ yếu là: thủ tục hành chính còn rườm rà, quy trình cấp phép chưa thống nhất giữa các sở, ngành làm chậm tiến độ dự án; một số chính sách về thuế, phí, đất đai và hải quan còn thiếu đồng bộ, làm giảm sức cạnh tranh của môi trường đầu tư.

“Các DN kiến nghị thành phố tăng cường tính minh bạch, số hóa quy trình cấp phép, cải thiện hạ tầng logistics và giao thông công cộng, đồng thời sớm hình thành cơ chế “một cửa FDI xanh và số hóa” để giảm thời gian làm thủ tục hành chính, thuận lợi hóa quy trình đầu tư cho DN”, ông Erick Contreras, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), chia sẻ.

Thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, thành phố luôn kiên định phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp và doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố”. Đồng chí Nguyễn Văn Được ghi nhận các ý kiến thẳng thắn từ cộng đồng DN FDI về nhiều vấn đề: hạ tầng, chi phí logistics, thủ tục hành chính, môi trường, năng lượng sạch, nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo.

Theo đồng chí, những góp ý này là “nguồn chất liệu quý” giúp thành phố tiếp tục hoàn thiện chính sách, vượt qua thách thức để vươn tầm siêu đô thị quốc tế, nơi DN trong và ngoài nước cùng kiến tạo tương lai xanh và bền vững.

Chia sẻ về mục tiêu phát triển của thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị tầm khu vực và quốc tế, thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” và mô hình gia công truyền thống, hướng đến nền kinh tế tri thức, sáng tạo, xanh và số.

Theo định hướng quy hoạch mới, TPHCM mở rộng không gian phát triển theo 3 vùng và 5 trục động lực. Trong đó, 3 vùng gồm: thủ phủ công nghiệp - công nghệ cao; thủ phủ kinh tế biển với 2 mũi nhọn logistics cảng biển và dịch vụ giải trí; Trung tâm Tài chính quốc tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trên nền đó, thành phố tập trung phát triển 5 trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, hàng không và khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục - y tế chất lượng cao. Cùng với đó, thành phố xây dựng 3 hành lang phát triển chiến lược gồm: hành lang Bắc - Nam, hành lang ven biển và hành lang Đông - Tây.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố đang đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và đơn giản hóa hồ sơ; thiết lập kênh đối thoại trực tiếp giữa DN và lãnh đạo để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư.

“Thành phố cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tạo môi trường minh bạch, ổn định và thân thiện để DN yên tâm đầu tư dài hạn. Thành công của DN FDI chính là thước đo cho hiệu quả đồng hành của chính quyền”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đồng chí kêu gọi các nhà đầu tư chia sẻ công nghệ lõi, tri thức quản trị và kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực, cùng TPHCM xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững và văn hóa hợp tác “win-win”.

ÁI VÂN