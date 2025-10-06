Tạo sự đồng thuận và có quyết tâm cao

Năm 2017, Trường CĐ Tài chính Hải quan sáp nhập về Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM. Kinh nghiệm từ việc sáp nhập cho thấy, ngoài chủ trương và các thủ tục pháp lý của cơ quan quản lý, hàng loạt vấn đề phải giải quyết như nhân sự, lộ trình chuẩn hóa, lương bổng, cơ sở vật chất…

Ảnh minh họa

ThS Hứa Minh Tuấn, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM, nhớ lại: Vướng mắc nhất là chưa có văn bản nào hướng dẫn. Tuy nhiên, điều thuận lợi là cả hai trường đều thuộc Bộ Tài chính nên những vướng mắc được giải quyết nhanh chóng. Từ khi sáp nhập đến nay, cơ sở vật chất của trường được mở rộng, đội ngũ giảng viên được nâng lên và chất lượng đào tạo ngày càng cải tiến.

ThS Hứa Minh Tuấn cho rằng, đây là một trong những bài học quan trọng cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 71. Theo đó, mọi quyết định cần gắn chặt với quy hoạch nhân lực, tức là dự báo nhu cầu ngành nghề, vùng lãnh thổ đến năm 2035-2045.

Mô hình tổ chức phải linh hoạt: có thể liên minh, liên hiệp trước khi hợp nhất pháp nhân, tránh bước đi vội vàng. Người học và người dạy phải được đặt ở trung tâm: quyền lợi, chương trình, bằng cấp phải ổn định, không để họ là “nạn nhân” của cải cách.

Cơ chế quản trị phải hiện đại, hội đồng trường hoặc cơ chế điều hành có quyền lực thực sự, phân quyền minh bạch, tránh hành chính hóa. Cuối cùng, cần có lộ trình, tiêu chí đánh giá 3-5 năm, nếu không đạt có phương án điều chỉnh, tránh nhập cơ học rồi lại tách.

Ở góc nhìn khác, TS Lê Đông Phương, nguyên Giám đốc đốc Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Đại học (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), bày tỏ băn khoăn việc Bộ GD-ĐT chỉ quản lý các đại học và trường đại học trọng điểm, các trường còn lại đưa về các tỉnh, thành phố quản lý.

“Liệu các địa phương có đủ năng lực để quản lý các trường đại học không, chưa tính tới hệ thống trường nghề? Nếu giao về các địa phương quản lý thì các trường đại học có còn được tự chủ hay không?”, TS Lê Đông Phương đặt câu hỏi.

Ngoài ra, theo ông, việc công bố chỉ 140/242 trường đại học thuộc diện sắp xếp đã làm các cơ sở giáo dục lo lắng, phập phồng, trong khi thời gian triển khai khá gấp gáp, trong 3 tháng tới.

Nhấn mạnh việc sáp nhập, sắp xếp lại hệ thống giáo dục đại học là cần thiết, song TS Lê Đông Phương cho rằng nhất thiết phải có sự tính toán hết mọi phương án, lộ trình thực hiện và tham vấn ý kiến các bên liên quan.

THANH HÙNG