Công bố quyết định Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh

Ngày 4-10, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Công nhận PGS.TS Nguyễn Minh Hòa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 19-9-2025 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công nhận PGS.TS Nguyễn Minh Hòa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, Hội đồng Trường Đại học Trà Vinh cũng công bố các quyết định bổ nhiệm 3 Phó Hiệu trưởng gồm: Diệp Thanh Tùng, Phan Quốc Nghĩa, Thạch Thị Dân.

3 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, Sở Nội vụ, Hội đồng Trường và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Ông khẳng định tập thể Ban Giám hiệu sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới quản trị đại học, phát triển chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và xu hướng hội nhập quốc tế.

“Nhà trường sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các trường đại học trong, ngoài nước, tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo cho sinh viên, nhằm đưa Trường Đại học Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới...", PGS.TS Nguyễn Minh Hòa cho hay.

