Giáo dục

Công bố quyết định Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh

SGGPO

Ngày 4-10, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Công nhận PGS.TS Nguyễn Minh Hòa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công nhận PGS.TS Nguyễn Minh Hòa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 19-9-2025 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công nhận PGS.TS Nguyễn Minh Hòa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, Hội đồng Trường Đại học Trà Vinh cũng công bố các quyết định bổ nhiệm 3 Phó Hiệu trưởng gồm: Diệp Thanh Tùng, Phan Quốc Nghĩa, Thạch Thị Dân.

IMG_3978.JPG
3 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, Sở Nội vụ, Hội đồng Trường và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Ông khẳng định tập thể Ban Giám hiệu sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới quản trị đại học, phát triển chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và xu hướng hội nhập quốc tế.

“Nhà trường sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các trường đại học trong, ngoài nước, tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo cho sinh viên, nhằm đưa Trường Đại học Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới...", PGS.TS Nguyễn Minh Hòa cho hay.

Tin liên quan
TÍN HUY

Từ khóa

Nguyễn Minh Hòa Đại học Trà Vinh UBND tỉnh Vĩnh Long Sở Nội vụ Quản trị đại học PGS.TS Giữ chức vụ Hiệu phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu Công bố quyết định Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh PGS.TS Nguyễn Minh Hòa Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn