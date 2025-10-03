Giáo dục

Phường Rạch Dừa (TPHCM) khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

SGGPO

Sáng 3-10, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, UBND phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”.

z7076045034435_3d295dcc015b1298253eacc1df63e331.jpg
Lãnh đạo phường Rạch Dừa dự lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa Trần Thị Xuân kêu gọi sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội, từ nhà trường, gia đình đến từng tổ dân phố để xây dựng một xã hội học tập thật sự, nơi mà ai cũng có cơ hội học tập, ở bất kỳ lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào, điều kiện nào với các hoạt động thiết thực.

z7076044965940_db9a6d962c8cd28f53cc1d489075cc0f.jpg
Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa Trần Thị Xuân phát biểu tại lễ khai mạc

Đặc biệt, cần bảo đảm công bằng và mở rộng cơ hội học tập cho mọi người, quan tâm chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, người yếu thế bằng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa cũng yêu cầu các trường học triển khai giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học gắn với thực tiễn và nhu cầu hội nhập.

z7076044940620_a0e6b059b975562cf4320bae83f666c7.jpg
Đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Dừa trao học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Nhân dịp này, UBND phường Rạch Dừa trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tin liên quan
KHÁNH CHI

Từ khóa

tuần lễ học tập suốt đời phường rạch dừa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn