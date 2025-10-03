Phường Rạch Dừa (TPHCM) khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Sáng 3-10, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, UBND phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa dự lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa Trần Thị Xuân kêu gọi sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội, từ nhà trường, gia đình đến từng tổ dân phố để xây dựng một xã hội học tập thật sự, nơi mà ai cũng có cơ hội học tập, ở bất kỳ lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào, điều kiện nào với các hoạt động thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa Trần Thị Xuân phát biểu tại lễ khai mạc

Đặc biệt, cần bảo đảm công bằng và mở rộng cơ hội học tập cho mọi người, quan tâm chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, người yếu thế bằng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa cũng yêu cầu các trường học triển khai giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học gắn với thực tiễn và nhu cầu hội nhập.

Đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Dừa trao học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Nhân dịp này, UBND phường Rạch Dừa trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

KHÁNH CHI