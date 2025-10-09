Tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng mới

Sau dịch Covid-19, kinh tế - xã hội của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) phục hồi mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng, cùng hợp lực với TPHCM (mới) và cả nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Một góc thành phố mới Bình Dương trước thời điểm hợp nhất TPHCM Ảnh: LÊ XUÂN

Giai đoạn 2021-2025 đánh dấu một chặng đường phát triển ấn tượng của tỉnh Bình Dương trước đây trong thu hút FDI, với tổng vốn đạt hơn 14,3 tỷ USD, trong đó, vốn đăng ký mới chiếm 6,8 tỷ USD (tương đương 47,7% tổng vốn), trở thành động lực chính thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững. Năm 2022, Tập đoàn Lego quyết định đầu tư vào Việt Nam và KCN VSIP III (TP Tân Uyên trước đây) được chọn làm địa điểm để thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, trở thành nhà máy thứ 6 trên toàn cầu, thứ 2 tại châu Á và là dự án trung hòa carbon đầu tiên ở nước ta.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, Bình Dương không chỉ thu hút các dự án mới mà còn khuyến khích các nhà đầu tư hiện hữu tăng vốn để mở rộng quy mô sản xuất và cải tiến công nghệ. Tính riêng quý 1-2025, Bình Dương đã thu hút thêm 588 triệu USD vốn FDI đầu tư vào các KCN trên địa bàn, tăng 232% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 53,43% kế hoạch năm 2025. Tính chung đến nay, các KCN thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây đã thu hút 3.252 dự án còn hiệu lực, gồm: 2.561 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 31,57 tỷ USD và 691 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 93.664 tỷ đồng.

Với kết quả thu hút đầu tư ấn tượng, Bình Dương đã giữ vững các cân đối lớn trong phát triển kinh tế, tăng trưởng bình quân đạt 7,2%/ năm, thương mại dịch vụ tăng 12,3%/năm, xuất nhập khẩu đạt 340 tỷ USD, thặng dư thương mại 8-10 tỷ USD/năm, thu ngân sách đạt 420.000 tỷ đồng, 29 xã nông thôn mới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2020, GRDP của Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đạt 6,1% và nằm trong nhóm các địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Sang năm 2021, trong khi nhiều tỉnh rơi vào tăng trưởng âm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì GRDP của tỉnh vẫn đạt 2,1%, thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt. Có được kết quả này là do tỉnh kiên trì thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, trong các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp dầu khí, cảng biển, logistics vẫn được duy trì phát triển. Năm 2023, lần đầu tiên cụm cảng Cái Mép - Thị Vải lọt vào tốp 30 cảng container lớn nhất thế giới, đánh dấu son trên bản đồ hàng hải quốc tế. Một trong những mốc son của Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây trong nhiệm kỳ này là việc khởi công dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tháng 6-2023, mở ra tuyến kết nối mới giữa cảng biển với sân bay Long Thành và các điểm du lịch nổi tiếng ở Vũng Tàu.

Năm 2024, một sự kiện quan trọng không thể không nhắc tới đó là Dự án kéo điện lưới quốc gia ra Côn Đảo với tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng đã được khởi công. Đây là công trình trọng điểm có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cho đặc khu Côn Đảo ngày nay. Về thu hút đầu tư, năm 2024 cũng để lại một dấu mốc ấn tượng khi Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD sau 6 năm xây dựng đã chính thức đi vào vận hành thương mại. Đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam với công suất sản xuất 1,6 triệu tấn olefin/năm.

Công nghiệp cũng là một trong những trong những trụ cột kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây khi tính đến tháng 4-2025, có 17 KCN đã được chấp thuận chủ trương với tổng diện tích hơn 9.000ha. Trong đó có 13 KCN đã đi vào hoạt động, còn lại đang trong quá trình triển khai xây dựng.

XUÂN TRUNG - NÔNG NGÂN