Tập đoàn FLC tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways

Sáng 25-9, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 với nhiều nội dung quan trọng về chuyển giao nhà đầu tư và nhân sự.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết, việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới. Sau khi xem xét, Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways. Đại hội đã phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm đối với toàn bộ các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways.

Ông Lê Thái Sâm sẽ tiếp tục đồng hành với Hãng trong vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc, có trách nhiệm đến cùng trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Sau quá trình tái cấu trúc đội bay, hiện Bamboo Airways khai thác 7 máy bay đơn dòng thân hẹp Airbus 320/A321, vận hành 12 đường bay nội địa có nhu cầu khách cao, và tạm dừng khai thác mạng bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Đại hội cổ đông đã thống nhất dừng thực hiện “Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways” và “Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028”. Trong vai trò tiếp quản lại Bamboo Airways, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026-2030.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại hội đồng cổ đông Bamboo Airways đã thông qua các quyết định nhân sự quan trọng, trong đó chấp thuận đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 3 thành viên mới; chấp thuận đơn từ nhiệm của 4 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành bầu thay thế 3 thành viên mới.

BÍCH QUYÊN