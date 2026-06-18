Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Biểu dương sự tận tâm, tận hiến trấn áp tội phạm ma túy của Công an TPHCM

Chiều 18-6, đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, biểu dương lực lượng Công an Thành phố, trọng tâm là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) trong cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm.

Clip: Lãnh đạo TPHCM biểu dương chiến công của lực lượng Công an Thành phố. Thực hiện: MẠNH THẮNG - THÁI PHƯƠNG

Cùng dự có Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng Thượng tá Nguyễn Thành Hưng chủ trì buổi thăm và làm việc tại PC04, Công an TPHCM

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất về bốn nhiệm vụ lớn thành phố cần tập trung thực hiện. Trong đó, phấn đấu xây dựng thành phố không ma túy đến năm 2030. Qua đó, xây dựng TPHCM trở thành thành phố đáng sống, xứng tầm với các đô thị lớn trên thế giới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn Đảng bộ TPHCM đã tổ chức chương trình hành động, giao cho Công an Thành phố là đơn vị thường trực để tham mưu Ban Chỉ đạo 26, thực hiện Nghị quyết 02 của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao hoa và quà biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ PC04, Công an TPHCM

Ghi nhận thực tế đấu tranh cam go, hiểm nguy với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa, giá trị lớn nhất của đợt hoạt động cao điểm 45 ngày đêm rà soát, làm sạch địa bàn. Theo đồng chí, Công an Thành phố đã chủ trì, mở rộng ảnh hưởng, truyền động lực cho cả hệ thống chính trị, để từ đó, tất cả các lực lượng có trách nhiệm liên quan và cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương các cấp, cùng người dân đã tham gia, nâng cao nhận thức trong thực hiện phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, toàn lực lượng của Công an TPHCM, từ thành phố đến cơ sở, cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động. Những kết quả đạt được của lực lượng Công an Thành phố vừa góp phần giữ vững an ninh trật tự, đồng thời còn có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc; tạo lá chắn bảo vệ sự bình yên của cuộc sống, an toàn của cộng đồng và hạnh phúc của nhân dân, nhất là bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo hoạt động cao điểm 45 ngày đêm để lập thành tích cao nhất, trấn áp tội phạm về ma túy.

“Kết quả công tác của các đồng chí là khắc tinh của tội phạm, thật sự cụ thể hóa trở thành niềm tin yêu của toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố dành cho cả lực lượng Công an nhân dân. Trong đó lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hoàn thành xuất sắc, lập nhiều chiến công đột xuất, thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả”, Đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng phát biểu

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên của lãnh đạo Thành phố. Đồng thời cam kết, trong thời gian tới, Công an Thành phố nói chung, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng tiếp tục cống hiến, tận hiến vì sự bình yên của người dân thành phố.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao hoa và quà biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng PC04.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại PC04, Công an TPHCM

Báo cáo tại buổi gặp mặt, đại diện PC04, Công an TPHCM cho biết, trong 1 tháng thực hiện cao điểm “45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030”, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, phát hiện và triệt xóa nhiều vụ mua bán và tổ chức với số lượng đối tượng và khối lượng ma túy lớn. Phòng PC04 đã hướng dẫn, phối hợp công an cấp xã kiểm danh, kiểm diện, test ma túy trong cơ thể đối với 934/1.214 người sử dụng trái phép chất ma túy quản lý đang quản lý ngoài xã hội.

MẠNH THẮNG - THÁI PHƯƠNG