TPHCM đặt mục tiêu chỉ số cải cách hành chính vào tốp 5 cả nước

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC), tập trung cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và gắn CCHC với xây dựng quản trị đô thị thông minh.

Sáng 12-6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2026 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng vụ CCHC, Bộ Nội vụ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, đánh giá cao những kết quả của TPHCM trong công tác CCHC thời gian qua, đặc biệt là việc duy trì bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt sau sắp xếp. Hệ thống các chỉ số của thành phố trong năm 2025 đều tăng cả về giá trị và thứ hạng, lọt vào tốp 10 địa phương tốt nhất cả nước về CCHC.

Bên cạnh những điểm sáng, đồng chí Phạm Minh Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Để tạo chuyển biến thực chất trong giai đoạn tới, Vụ trưởng Vụ CCHC Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị địa phương hiện đại, đòi hỏi phải tăng cường tương tác, phát huy quyền dân chủ và sự tham gia của người dân. Chính quyền cần lắng nghe, tổng hợp và giải quyết triệt để các phản ánh, kiến nghị của người dân để điều chỉnh chính sách sát với thực tiễn.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng vụ CCHC, Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí nhấn mạnh, gốc rễ của vấn đề là công tác chỉ đạo điều hành. Thành phố cần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu một cách quyết liệt, sáng tạo. Cùng với đó, cần tìm kiếm mô hình, sáng kiến mới, tổng hợp đánh giá nhân rộng các mô hình hiệu quả. Gắn đổi mới với khen thưởng, phê bình, kỷ luật... để tạo chuyển biến từ tư duy đến hành động.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng lưu ý thành phố cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TPHCM (Ban Chỉ đạo 57), để bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, rõ trách nhiệm, tránh trùng lặp. Đặc biệt, thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng thực chất của dịch vụ công trực tuyến gắn với hạ tầng số; phân loại rõ ràng thủ tục trực tuyến toàn trình; chấn chỉnh, nâng cao năng lực thực thi, tính chuyên nghiệp, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã điểm lại kết quả về CCHC và tăng trưởng kinh tế của thành phố thời gian qua. Đồng chí khẳng định, những kết quả đó là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, dù vậy có nơi, có lúc, việc triển khai CCHC chưa đồng đều.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hướng tới mục tiêu đưa các chỉ số CCHC lọt vào tốp 5 cả nước, phục vụ cho năm bản lề 2026 nhằm tăng tốc giai đoạn 2026-2030, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo toàn hệ thống điều hành từ thành phố đến xã, phường, đặc khu phải quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chuyển dịch mạnh mẽ nhận thức từ "quản lý" sang "phục vụ".

Đồng chí yêu cầu các đơn vị triển khai thực chất và hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong đó, thực hiện nghiêm túc chương trình tổng thể CCHC, tập trung cắt giảm TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và gắn CCHC với xây dựng quản trị đô thị thông minh. Thành phố phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống dữ liệu dùng chung chia sẻ liên thông theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" vì không có dữ liệu thì không thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, hình thành đội ngũ công chức đa năng, đồng thời tính toán phương án "đội dự bị" để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ công việc cho nhau. Đồng thời triển khai giải pháp "bình dân học vụ số" nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế, trang bị kỹ năng thích nghi môi trường số để đông đảo nhân dân cùng tham gia xây dựng xã hội số.

Tại hội nghị UBND TPHCM đã phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu CCHC năm 2026.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 21 tập thể đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác CCHC năm 2025; 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham mưu công tác CCHC của thành phố năm 2025.

Chủ tịch UBND TPHCM đã phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành và UBND xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM. Theo đó, đứng đầu các chỉ số cải cách hành chính khối sở, ngành là Sở GD-ĐT TPHCM với 90,62 điểm; tiếp đó là Sở Nội vụ TPHCM với 90,57 điểm, Văn phòng UBND TPHCM với 90,44 điểm. Ở khối địa phương, UBND phường Tân Mỹ đứng đầu về chỉ số CCHC với 92,5 điểm; vị trí thứ 2 là UBND phường Bình Tân với 91,96 điểm; UBND phường Phú Nhuận vị trí thứ 3 với 91,78 điểm.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng vụ CCHC, Bộ Nội vụ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin liên quan TPHCM cắt giảm đến 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính

THU HƯỜNG