Cử tri tiếp tục kiến nghị giải quyết các vấn đề xã hội - dân sinh

Sáng 12-6, Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 40 có buổi tiếp xúc cử tri các xã Tân Nhựt, Bình Lợi, Bình Chánh, Hưng Long trước kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa XI.

Đơn vị bầu cử số 40 tham dự hội nghị gồm các đại biểu: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt.

Cử tri kiến nghị rà soát toàn diện dự án khu đô thị Sing Việt

Tại hội nghị, cử tri Huỳnh Văn Tiền (xã Bình Lợi) tiếp tục kiến nghị liên quan đến dự án khu đô thị Sing Việt kéo dài hơn 30 năm. Dự án chậm triển khai trong thời gian dài, nhiều diện tích đất đã thu hồi nhưng bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bên cạnh đó, vẫn còn những trường hợp chưa được bồi thường thỏa đáng, khiếu nại kéo dài chưa giải quyết dứt điểm. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng rà soát toàn diện dự án, đánh giá lại tính khả thi và có phương án xử lý phù hợp để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Cử tri Nguyễn Tấn Kiệt (xã Bình Lợi) phản ánh tình trạng một số đơn vị cung cấp thiết bị truyền tin báo cháy báo giá lắp đặt ở mức cao. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, làm rõ thông tin, giúp người dân có đầy đủ cơ sở lựa chọn dịch vụ phù hợp, tránh phát sinh chi phí không cần thiết.

Với dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài, cử tri Trần Văn Vân (ấp 36, xã Tân Nhựt) cho biết, gia đình ông là một trong 4 hộ dân thuộc diện giải tỏa. Theo ông, các hộ dân đã chấp hành chủ trương của Nhà nước, ký biên bản bàn giao mặt bằng và đồng ý nhận căn hộ tái định cư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bố trí nhà ở.

Hơn 30 nhân khẩu của 4 hộ dân hiện vẫn phải sinh sống trong điều kiện khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường, ngập nước và môi trường ô nhiễm. Cử tri kiến nghị thành phố sớm giải quyết việc bố trí căn hộ tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.

Cũng tại buổi tiếp xúc, một số cử tri kiến nghị nghiên cứu chính sách tri ân đối với gia đình người có công với cách mạng; kiến nghị cần sớm có phương án khai thác hiệu quả các trụ sở, công trình dôi dư sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính…

Mong người dân cùng theo dõi, giám sát việc quản lý tài sản công

Trao đổi với cử tri, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết, tổ đại biểu ghi nhận đầy đủ các ý kiến của cử tri liên quan đến giá bồi thường đất, việc chi trả tiền, bố trí nền tái định cư cũng như nhiều vấn đề khác phát sinh trong quá trình triển khai dự án khu đô thị Sing Việt.

Theo đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, tổ đại biểu thống nhất sẽ kiến nghị HĐND TPHCM tổ chức một buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề về dự án trên để người dân có điều kiện phản ánh đầy đủ những băn khoăn, thắc mắc. Trên cơ sở đó, HĐND TPHCM có thể xem xét tổ chức giám sát nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.

Đối với dự án đường Võ Văn Kiệt, đại biểu cho biết trong tuần tới sẽ làm việc với các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo về việc bố trí nhà tái định cư, đồng thời rà soát các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.

Về phản ánh liên quan đến việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, đại biểu đề nghị chính quyền địa phương nắm tình hình, kiểm tra và giải thích rõ cho người dân.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tiếp thu các ý kiến cử tri. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Với các kiến nghị về quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính và đề xuất duy trì hình thức tri ân thân nhân người có công với cách mạng sau khi người có công qua đời, tổ đại biểu ghi nhận để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Theo đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, TPHCM hiện đã xây dựng phần mềm quản lý, tổng hợp dữ liệu nhà, đất công trên địa bàn. Đại biểu mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công và phản ánh các vấn đề phát sinh thông qua Tổng đài 1022 để thành phố kịp thời xử lý.

Kết thúc buổi tiếp xúc, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị UBND xã tổng hợp, báo cáo các vấn đề cử tri phản ánh gửi đến tổ đại biểu để chuyển HĐND TPHCM theo dõi, giám sát và thúc đẩy việc giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

CẨM NƯƠNG