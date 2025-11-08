Tàu cổ ở Hội An xuất hiện trở lại sau bão số 13

Chiều 8-11, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, cho biết đơn vị đã tiếp cận và ghi nhận thông tin về tàu cổ nổi lên tại bờ biển phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng).

Theo đó, sau bão số 13, nhiều người dân và du khách phát hiện một tàu cổ nổi lên tại khu vực biển Tân Thành (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng). Sóng biển lớn cuốn trôi lớp cát khiến phần thân tàu lộ ra ngay trên bãi biển, thu hút người dân và du khách.

Ngay khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và tuyên truyền người dân không tiếp cận, nhằm bảo vệ hiện trạng di sản dưới nước.

Đồng thời, nhân viên Trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An cũng tiến hành đo đạc, ghi nhận sơ bộ kích thước con tàu và sẽ báo cáo chi tiết sau khi làm việc cùng cơ quan chức năng.

Sóng biển cuốn trôi lớp cát khiến phần thân tàu lộ ra trên bãi biển. Ảnh: T.BA

Trước đó, con tàu từng được phát hiện vào tháng 12-2023 bên trong khu vực công trình kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại. Sau khi được lấy mẫu đồng vị cacbon để xác minh "lai lịch" thì con tàu bị sóng biển vùi lấp trở lại.

Qua khảo sát ban đầu nhận thấy, các hiện vật nghi là tàu cổ được phát hiện tại khu vực nêu trên gồm nhiều thanh gỗ màu nâu đen nhô lên khỏi mặt biển từ 10-30cm, được xếp theo hình dạng giống tàu thuyền với một đầu nhọn, chiều rộng đo được khoảng 3m, chiều dài ước khoảng 15m. Tuy nhiên, để xác định chính xác loại hình, niên đại đối với các hiện vật cần căn cứ trên kết quả khai quật khảo cổ học.

Ảnh: T.BA

Ảnh: T.BA

Ảnh: T.BA

Ảnh: T.BA

Ảnh: T.BA

Ảnh: T.BA

Ảnh: T.BA

PHẠM NGA