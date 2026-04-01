Tàu sân bay thứ ba của Mỹ đến Trung Đông

Ngày 31-3, tàu USS George H.W. Bush đã rời căn cứ Norfolk (bang Virginia) để đến khu vực Trung Đông. Động thái này diễn ra trong thời điểm Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các phương án quân sự liên quan đến Iran.

Tàu USS George HW Bush rời Căn cứ Hải quân Norfolk, Virginia, ngày 31-3. Ảnh : U.S. NAVY

Theo báo Ynet của Israel, dự kiến, con tàu thuộc lớp Nimitz này mất vài tuần để đến khu vực Trung Đông, nâng tổng số tàu sân bay hiện diện trong khu vực lên 3 chiếc trong bối cảnh căng thẳng với Iran ngày càng gia tăng. Hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại biển Arab, trong khi tàu USS Gerald R. Ford đang neo đậu tại Croatia để sửa chữa. Nếu cả ba tàu được triển khai trong hoặc gần khu vực, đây sẽ là sự gia tăng đáng kể về hiện diện hải quân của Mỹ tại Trung Đông.

Tình hình xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi các hoạt động quân sự gia tăng trên nhiều mặt trận, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và các lực lượng đồng minh của Iran đang đẩy khu vực vào nguy cơ xung đột toàn diện. Trả lời phỏng vấn của báo giới trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 31-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể kết thúc chiến dịch quân sự tại Iran trong “hai hoặc ba tuần tới”.

Thời hạn này được đưa ra trong bối cảnh dư luận Mỹ đang chuyển hướng sang việc nhanh chóng chấm dứt xung đột, ngay cả khi không đạt được đầy đủ các mục tiêu quân sự đã đề ra.

HẠNH CHI