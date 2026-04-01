Thế giới

Tàu sân bay thứ ba của Mỹ đến Trung Đông

SGGPO

Ngày 31-3, tàu USS George H.W. Bush đã rời căn cứ Norfolk (bang Virginia) để đến khu vực Trung Đông. Động thái này diễn ra trong thời điểm Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các phương án quân sự liên quan đến Iran.

Tàu USS George HW Bush rời Căn cứ Hải quân Norfolk, Virginia, ngày 31-3. Ảnh : U.S. NAVY

Theo báo Ynet của Israel, dự kiến, con tàu thuộc lớp Nimitz này mất vài tuần để đến khu vực Trung Đông, nâng tổng số tàu sân bay hiện diện trong khu vực lên 3 chiếc trong bối cảnh căng thẳng với Iran ngày càng gia tăng. Hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại biển Arab, trong khi tàu USS Gerald R. Ford đang neo đậu tại Croatia để sửa chữa. Nếu cả ba tàu được triển khai trong hoặc gần khu vực, đây sẽ là sự gia tăng đáng kể về hiện diện hải quân của Mỹ tại Trung Đông.

Tình hình xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi các hoạt động quân sự gia tăng trên nhiều mặt trận, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và các lực lượng đồng minh của Iran đang đẩy khu vực vào nguy cơ xung đột toàn diện. Trả lời phỏng vấn của báo giới trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 31-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể kết thúc chiến dịch quân sự tại Iran trong “hai hoặc ba tuần tới”.

Thời hạn này được đưa ra trong bối cảnh dư luận Mỹ đang chuyển hướng sang việc nhanh chóng chấm dứt xung đột, ngay cả khi không đạt được đầy đủ các mục tiêu quân sự đã đề ra.

Tin liên quan
HẠNH CHI

Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn