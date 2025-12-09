Tây Ninh định hướng trở thành trung tâm kết nối chiến lược của cả nước

Năm 2025, tỉnh Tây Ninh đạt được nhiều kết quả tăng trưởng ấn tượng, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Địa phương đặt mục tiêu trở thành trung tâm kết nối chiến lược của khu vực và cả nước.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam vừa được khai trương tại tỉnh Tây Ninh

Ngày 9-12, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp cuối năm) đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch năm 2026, xác định tầm nhìn chiến lược cho địa phương trong giai đoạn mới.

Năm 2025, Tây Ninh đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 9,52% (cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao là 9,3%), đứng thứ hai vùng Đông Nam bộ và đứng thứ 8 cả nước. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,92%. Xuất khẩu của Tây Ninh đạt 16,08 tỷ USD, tăng 9,21%; nhập khẩu 12,16 tỷ USD, tăng 13,77%. Trong năm, Tây Ninh đón khoảng 7,1 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 4.433 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và định hướng giai đoạn tới

Về định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững, là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam - Campuchia.

Để cụ thể hóa mục tiêu, tỉnh Tây Ninh đề ra các nhóm giải pháp.Trước hết là tổ chức lại không gian phát triển, hình thành các trung tâm và hành lang kinh tế để khai thác tối đa tiềm năng. Song song đó, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tăng sức chống chịu.

Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh là một trong những công trình giao thông kết nối sắp hoàn thành

Tây Ninh cũng sẽ khẩn trương triển khai các công trình giao thông trọng điểm nhằm tạo đột phá hạ tầng. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và vận hành hiệu quả trung tâm hành chính công.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh trong mọi lĩnh vực; chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu lực chính quyền và hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

QUANG VINH