Tây Ninh: Đường ven sông Lò Gạch bị sụt lún nghiêm trọng

Ngày 13-4, đại diện UBND xã Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường ven sông Lò Gạch (ấp Xóm Mới) ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Một đoạn đường ven sông Lò Gạch, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh bị sụt lún

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 12-4, một đoạn dài khoảng 60m, rộng 5m thuộc đường ven sông Lò Gạch bất ngờ sụt lún, phần nền bị cuốn trôi về phía sông, tạo ra một hố sâu, có đoạn lên đến 2m.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn. Lực lượng công an xã phối hợp với Ban quản lý ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Hưng điều tiết giao thông.

Khu vực sạt lở được rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo và đèn tín hiệu vào ban đêm nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn.

Dù không ghi nhận thiệt hại về người và phương tiện nhưng sự cố đã làm gián đoạn giao thông cục bộ, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống của một số hộ dân do hệ thống cấp nước bị hư hỏng.

Bước đầu, nguyên nhân sụt lún được xác định do kết cấu nền đất yếu, không bảo đảm khả năng chịu tải. Hiện nay, UBND xã Vĩnh Hưng đang phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát hiện trạng, đề xuất phương án khắc phục lâu dài như gia cố nền đường, xây dựng kè chống sạt lở và cải tạo hệ thống thoát nước để đảm bảo an toàn cho người dân.

