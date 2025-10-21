Tây Ninh: Khống chế tài xế “ngáo đá” cầm dao chống trả lực lượng chức năng

Ngày 21-10, Công an xã Long Thuận và Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đã khống chế thành công một tài xế "ngáo đá" điều khiển xe tải phóng nhanh, lạng lách gây nguy hiểm, sau đó cố thủ và dùng dao chống trả lực lượng thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 5 phút cùng ngày, Tổ tuần tra Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) nhận tin báo về xe tải BKS 49H-023.21 chạy tốc độ cao, lạng lách qua địa bàn xã Long Thuận, hướng về TPHCM. Khi tổ công tác phối hợp cùng Công an xã Long Thuận ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã huy động một xe tải lớn gần đó để chặn đầu phương tiện. Khi bị vây, đối tượng cầm dao cố thủ trong cabin, có biểu hiện kích động mạnh và chống trả quyết liệt. Sau nhiều lần thuyết phục bất thành, công an buộc phải áp sát, khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Qua kiểm tra tại chỗ, công an phát hiện trên người đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, ngụ xã Bình Mỹ, TPHCM). Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy đối tượng dương tính với ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

QUANG VINH