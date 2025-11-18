Xã hội

Tây Ninh: Rò rỉ điện trong nhà trọ khiến đôi vợ chồng trẻ tử vong

SGGPO

Trưa 18-11, UBND xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện nghiêm trọng khiến cặp vợ chồng trẻ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, tại khu phố Kim Điền, xã Cần Giuộc, hàng xóm phát hiện và vợ chồng anh N.Đ.H. và chị L.T.T. (cùng 25 tuổi) nằm bất động trên nền nhà. Nghi ngờ hai người bị điện giật do rò rỉ hoặc chập điện, người dân lập tức ngắt cầu dao và nhanh chóng đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, hai người đã tử vong trước khi kịp chuyển đến bệnh viện.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh H. cùng quê tại tỉnh Thanh Hóa, đang thuê phòng trọ tại xã Cần Giuộc để buôn bán tạp hóa. Thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà còn có hai con nhỏ, gồm bé 3 tuổi và 3 tháng tuổi. Nhờ không tiếp xúc gần nguồn điện nên các cháu may mắn thoát nạn.

Công an xã Cần Giuộc cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và ghi nhận lời khai nhân chứng. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng vụ tai nạn xuất phát từ rò rỉ điện trong khu vực sinh hoạt.

Chính quyền địa phương đã liên hệ với thân nhân hai nạn nhân và hỗ trợ lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUANG VINH

Từ khóa

điện giật tử vong Tây Ninh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn