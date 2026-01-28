Xã hội

Ấm áp chương trình “Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân”

Chiều 28-1, tại xã Long Sơn, TPHCM, Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình văn nghệ “Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chương trình văn nghệ “Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân” tại Vùng 2 Hải quân
Chương trình văn nghệ “Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân” tại Vùng 2 Hải quân

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi biển, đảo quê hương, hình ảnh người lính Hải quân và mùa xuân đất nước, để lại nhiều cảm xúc sâu lắng, góp phần gắn kết tình quân dân nơi vùng biển, đảo.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách xã Long Sơn (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng); 20 suất quà cho 20 cháu là con ngư dân được Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu (mỗi suất 3 triệu đồng); 40 suất quà cho quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn (mỗi suất 2 triệu đồng); 17 suất quà dành tặng các gia đình chính sách thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng.

4. Đồng chí Phó Chính ủy Vùng trao qua cho 2 cháu là con ngư dân do Vùng 2 nhận đỡ đầu và các gia đình chính sách các đơn vị của Vùng 2 Hải quân.jpg
Đại tá Đỗ Hồng Duyên trao quà cho 2 cháu là con ngư dân, do Vùng 2 nhận đỡ đầu và các gia đình chính sách thuộc đơn vị của Vùng 2 Hải quân

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Vùng nhấn mạnh, chương trình “Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân” là dịp để cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân cùng nhân dân địa phương sẻ chia niềm vui đón tết, lan tỏa nghĩa tình, thắp lên hơi ấm mùa xuân nơi đầu sóng, ngọn gió.

VĂN ĐƯỜNG

