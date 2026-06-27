TPHCM: Hơn 8.000 người chạy bộ hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Ngày 27-6, TPHCM hưởng ứng Lễ mít tinh trực tuyến và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Chương trình được tổ chức tại điểm cầu trung tâm ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP Hà Nội) và được kết nối trực tuyến tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 phường, xã, đặc khu trên cả nước, thể hiện quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Quang cảnh buổi lễ tại điểm cầu TPHCM

Tại điểm cầu trung tâm, chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại điểm cầu TPHCM, tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy; các Phó Giám đốc Công an TPHCM là Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng; cùng hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức các sở - ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

Tại buổi lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát động phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng biểu dương, tri ân sâu sắc lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ kiên cường, tận tụy, không quản hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự quyết tâm của các bộ, ngành, cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua.

Tại điểm cầu TPHCM, chương trình thu hút hơn 8.000 người tham dự

Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy đạt nhiều kết quả tích cực, giữ vững thế chủ động trong đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia; công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất cấm sau cai và hợp tác quốc tế cũng có nhiều chuyển biến.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng toàn quốc “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, tại điểm cầu TPHCM

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Qua đó, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ gìn hạnh phúc gia đình và xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của đất nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội để quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

“Đây phải là cam kết của chính quyền với nhân dân; sự hưởng ứng tích cực của người dân sẽ tạo hiệu quả thực chất, đồng thời là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM bắn súng phát lệnh chạy bộ tại điểm cầu TPHCM

Đại biểu, người dân tham gia chạy bộ

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tại điểm cầu TPHCM đã tham gia chạy bộ hưởng ứng với tổng quãng đường khoảng 3km. Lộ trình chạy bộ xuất phát từ Công viên 30-4 (đường Lê Duẩn) – đường Công xã Paris – đường Đồng Khởi – đường Tôn Đức Thắng – đường Nguyễn Huệ - đường Lê Thánh Tôn – đường Pasteur – về đích tại đường Lê Duẩn.

MẠNH THẮNG