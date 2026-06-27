Cà Mau: Gần 7 tỷ đồng hỗ trợ diêm dân bị thiệt hại do mưa trái mùa

Ngày 27-6, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh vừa hỗ trợ gần 7 tỷ đồng để các diêm dân bị thiệt hại do mưa trái mùa khôi phục sản xuất muối.

Muối của diêm dân trên địa bàn xã Đông Hải (tỉnh Cà Mau) đang trong giai đoạn kết tinh nhưng bị ảnh hưởng mưa trái mùa

Hiện Sở NN-MT tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất hỗ trợ kinh phí (đợt 2), trình UBND tỉnh Cà Mau xem xét, quyết định đối với phường Hiệp Thành và xã Long Điền, tổng kinh phí hơn 708 triệu đồng.

Như Báo SGGP đã thông tin, từ ngày 26 đến 28-2, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa trái mùa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất muối của diêm dân ven biển Đông.

Diêm dân xã Thuận Thuận (tỉnh Cà Mau) khôi phục sản xuất và thu hoạch muối, sau khi bị thiệt hại do mưa trái mùa

Tại xã Đông Hải, mưa trái mùa làm thiệt hại 775ha muối (100%), sản lượng muối thất thoát hơn 7.750 tấn. Xã Long Điền thiệt hại toàn bộ hơn 450ha, sản lượng hơn 1.350 tấn. Toàn tỉnh có hơn 1.526ha muối và 47ha nuôi artemia bị ảnh hưởng do mưa trái mùa.

Theo thống kê của Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, vụ muối 2025-2026, toàn tỉnh có 1.560ha sản xuất muối, trong đó hơn 1.269ha sản xuất truyền thống, phần còn lại là diện tích sản xuất trải bạt. Sản lượng thu hoạch đạt 49.599 tấn, trong đó có 13.160 tấn muối trải bạt. Giá muối trắng dao động 1.500–1.600 đồng/kg, muối đen từ 1.200–1.500 đồng/kg.

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