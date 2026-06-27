TPHCM quy định mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 40/2026 quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn TPHCM. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15-7-2026.

Theo quyết định, đối với hộ gia đình có người chết, mất tích sẽ được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng với mức tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.

Người bị thương nặng tại nơi cư trú được xem xét hỗ trợ tối thiểu bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn TPHCM áp dụng theo mức 650.000 đồng/tháng được quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND của HĐND.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoặc cháy hoàn toàn do thiên tai, không còn nơi ở, được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà với mức tối thiểu 40 triệu đồng/hộ.

Những hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ thiên tai gây ra được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối thiểu 30 triệu đồng/hộ.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, không thể ở được, được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối thiểu 20 triệu đồng/hộ.

TPHCM còn hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về tàu cá, ngư cụ. Theo đó, trường hợp vỏ tàu (thân tàu) hoặc máy tàu bị mất hoặc hư hỏng không thể khắc phục thì mức hỗ trợ bằng 50% giá trị vỏ tàu (thân tàu) và máy tàu mua mới. Mức hỗ trợ không quá 200 triệu đồng đối với tàu dưới 15m và không quá 400 triệu đồng đối với tàu từ 15m trở lên...

Kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai được bảo đảm từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương; Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố; nguồn đóng góp, tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng các nguồn hợp pháp khác.

THANH HIỀN