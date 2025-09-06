Xã hội

Tây Ninh: Xác minh, xử lý vụ tổ chức giải golf “Vì trẻ em đến trường” không phép, giả mạo thông tin

Chiều 6-9, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức Giải golf “Vì trẻ em đến trường” không phép, diễn ra sáng cùng ngày tại sân West Lakes Golf & Villas (xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh).

IMG_6961.jpeg

Đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Sở không cấp phép cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tổ chức giải golf có tên gọi "Vì trẻ em đến trường". Việc tự ý tổ chức giải golf để vận động quyên góp tiền khi chưa được cấp phép là hành vi sai quy định pháp luật".

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thư mời tham dự giải golf, kèm theo số tài khoản ngân hàng và lời kêu gọi chuyển khoản với nội dung “Ủng hộ giải golf thiện nguyện ‘Vì trẻ em đến trường’”. Đáng chú ý, thư mời còn đính kèm hình ảnh bảng in logo của 12 cơ quan báo chí, gắn nhãn Đơn vị bảo trợ truyền thông” và Nhà tài trợ đồng hành”.

IMG_6956.jpeg

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động và một số cơ quan báo chí trong danh sách trên đã lên tiếng khẳng định không tham gia bảo trợ, không hợp tác với giải đấu nêu trên. Các đơn vị cũng cho biết sẽ gửi văn bản đề nghị Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh và cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm hành vi giả mạo thông tin.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

NGỌC PHÚC

