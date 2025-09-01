Đặc sắc Gala Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20

Tối 31-8, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn giao với đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn, TPHCM), Ban Tổ chức kỷ niệm Các ngày lễ lớn Thành phố phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình Gala Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20 - năm 2025.

NSND Quế Trân và NS Nguyễn Văn Hợp trong tiết mục ca cảnh "Sáng đèn - Những trang sử Lạc Hồng". Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố, các doanh nghiệp, đông đảo nhân dân và du khách quốc tế.

Năm 2025 đánh dấu nhiều sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, những mốc son chói lọi trong trang sử vẻ vang của dân tộc.

Hòa trong không khí tự hào và thiêng liêng đó, Gala Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20 năm 2025 được tổ chức không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là bản sắc văn hóa, là lời tri ân sâu sắc đến lịch sử và truyền thống của dân tộc.

Tiết mục "Câu hát xin chào" mở màn gala. Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Đợi cùng các nghệ sĩ từng đoạt giải "Chuông vàng Vọng cổ" HTV, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM, biểu diễn trong tiết mục ca cảnh "Sắc màu sân khấu". Ảnh: THÚY BÌNH

Loại hình sân khấu cải lương, vọng cổ là tinh hoa nghệ thuật dân tộc, không chỉ là niềm tự hào mà còn là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của người Việt.

Việc duy trì tổ chức cuộc thi trong 20 năm qua chính là hành trình bền bỉ, đầy tâm huyết của Đài Truyền hình TPHCM cùng các nhà tài trợ, góp phần thiết thực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.

Trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh" khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi khán giả theo dõi chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Thanh Ngân và nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi trong trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh". Ảnh: THÚY BÌNH

Đêm gala được đầu tư dàn dựng quy mô, hoành tráng, lộng lẫy, đã tạo nên dấu ấn đẹp kỷ niệm 20 năm Đài Truyền hình TPHCM tổ chức cuộc thi tài năng sân khấu truyền thống.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc sĩ sân khấu cải lương, các ca sĩ, vũ đoàn, và 9 thí sinh năng khiếu, có thực lực, đã vượt qua Vòng Tuyển chọn để chuẩn bị bước chân vào những đêm thi chung kết xếp hạng, sẽ thi diễn trong tháng 9-2025.

NSND Trọng Phúc và NSND Hồ Ngọc Trinh biểu diễn trong tiết mục ca cảnh "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai - Bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa". Ảnh: THÚY BÌNH

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cùng các nghệ sĩ trẻ sân khấu cải lương thành phố biểu diễn tiết mục ca cảnh "Rạng rỡ Việt Nam - Vinh quang Việt Nam". Ảnh: THÚY BÌNH

Đêm gala đã lần lượt gửi đến khán giả mộ điệu các tiết mục ca cảnh đặc sắc. Trong đêm gala, vì lý do kỹ thuật, sân khấu bị mất điện hơn 20 phút, thế nhưng, toàn bộ khán giả đến xem chương trình vẫn trật tự ngồi chờ và BTC đã cố gắng hết sức để xử lý sự cố. Ngay sau khi sân khấu sáng đèn trở lại, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật tiếp tục thể hiện sự rực rỡ, hoành tráng, trao gửi cho khán giả những giờ phút thưởng thức nghệ thuật thú vị.

NSƯT Kim Tử Long và nghệ sĩ trẻ Võ Ngọc Quyền biểu diễn trong tiết mục ca cảnh "Sáng đèn - Những trang sử Lạc Hồng". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục ca cảnh "Bắc - Trung - Nam một nhà". Ảnh: THÚY BÌNH

Khép lại đêm gala, cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20 - năm 2025 do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức sẽ tiếp tục thực hiện các khâu chuẩn bị để cuộc thi tài năng sân khấu cải lương bước vào vòng thi nhiều gay cấn, hấp dẫn và được khán giả yêu thích nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử mong đợi nhất: Vòng chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ với 9 thí sinh tài năng, sẽ thi diễn vào lúc 21 giờ vào các tối chủ nhật hàng tuần trong tháng 9-2025. Các đêm thi sẽ được phát sóng trên HTV9 và các nền tảng số của HTV.

THÚY BÌNH