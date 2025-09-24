Thái Lan điều tra vụ sụt lún nghiêm trọng ở Bangkok

Theo tờ Nation, ngày 24-9, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu điều tra khẩn cấp nguyên nhân vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra ở Bangkok vào sáng cùng ngày.

Video quay cảnh vụ sụt lún tại t hủ đô Bangkok. Video: TIMES OF INDIA

Khu vực xảy ra sự cố đã bị phong tỏa trước đó do đang thi công tuyến đường sắt ngầm MRT Purple Line. Tuyến này kéo dài từ khu Quốc hội qua Sam Sen, xuyên sông Chao Phraya và hướng về Suksawat.

Vị trí xảy ra sự cố là ga ngầm Bệnh viện Vajira, điểm được đánh giá phức tạp nhất của dự án, nơi 2 đường hầm song song ở độ sâu 15m và 30m được kết nối bằng hệ thống không gian ngầm chằng chịt.



Cơ quan Quản lý Vận tải công cộng Thái Lan (MRTA) đã ra lệnh tạm dừng thi công tuyến MRT màu tím tại khu vực bị sụt lún.

Trong khi đó, nhà chức trách thành phố cắt nước và điện để kiểm soát tình hình và ngăn ngừa các rủi ro tiếp theo.

Một số biện pháp khẩn cấp khác cũng được thực hiện như bịt kín lỗ rò rỉ trong đường hầm, đánh giá an toàn của các tòa nhà xung quanh, theo dõi sự di chuyển của đất và quản lý giao thông trong khu vực.



Hiện bệnh viện Vajira đã tạm dừng dịch vụ khám ngoại trú trong 2 ngày và sơ tán khoảng 3.500 bệnh nhân nội trú khỏi các tòa nhà gần khu vực sụt lún.

Cư dân của các căn hộ gần khu vực sụt lún cũng được hướng dẫn sơ tán.

PHƯƠNG NAM