Thái Nguyên: Khởi tố 2 đối tượng xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 22-9, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, 2 đối tượng bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” là Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1976, trú tại tổ Phú Xá 2, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Công Hợp (sinh năm 1950, trú tại xóm Đồng Hương, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Hợp

Theo cơ quan công an, cả hai đối tượng trên đã từng có tiền án, tiền sự với những tội danh khác nhau. Khi hết thời hạn án phạt tù trở về cộng đồng, được chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ tái hòa nhập, tuy nhiên, cả hai vẫn có những hành vi chống phá trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.

GIA KHÁNH