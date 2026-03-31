Tham vọng 6G của Hàn Quốc

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc vừa phê duyệt lộ trình quốc gia kéo dài 3 năm, nhằm đưa Hàn Quốc từ vị trí cường quốc công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) vươn lên tốp 3 quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2028, với trọng tâm là thương mại hóa mạng 6G và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Theo Korea Times ngày 29-3, lộ trình trên được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban Chiến lược Thông tin - Truyền thông, bao gồm “Kế hoạch cơ bản thúc đẩy ICT và hội tụ” và “Chiến lược xã hội thông tin thông minh giai đoạn 2026-2028”. Đây là chương trình được xây dựng liên bộ, đặt nền tảng trên 4 trụ cột chính, gồm: mở rộng hạ tầng số quốc gia, tăng cường năng lực số, phát triển xã hội thông tin thông minh và xây dựng môi trường số bao trùm.

Về hạ tầng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nâng cấp mạng 5G lên chế độ độc lập (standalone); đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G để hướng tới thương mại hóa vào năm 2030. Song song với đó là tăng cường an ninh mạng, củng cố năng lực phòng thủ không gian mạng công - tư và xây dựng nền tảng dữ liệu tích hợp quốc gia nhằm hình thành hệ sinh thái dữ liệu chất lượng cao.

Khách tham quan trải nghiệm AI tại cuộc thi Mô hình AI độc lập của Hàn Quốc ở Seoul

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Hàn Quốc ưu tiên đầu tư vào các công nghệ then chốt như AI, bán dẫn, điện toán lượng tử và chuỗi khối (blockchain). Chương trình này cũng hướng đến việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng từ cấp trung học đến sau đại học để đào tạo các chuyên gia thực tiễn, đa ngành phù hợp với nhu cầu của ngành, đồng thời hỗ trợ sự mở rộng toàn cầu của các công ty khởi nghiệp kỹ thuật số và khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân.

Trong lĩnh vực công nghiệp, kế hoạch trên đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng AI trong các ngành sản xuất, y tế, nông - ngư nghiệp và logistics cảng biển nhằm nâng cao năng suất. Bên cạnh đó, các công nghệ số và AI cũng sẽ được tích hợp vào hệ thống dịch vụ công và an sinh xã hội, từ ứng phó thiên tai đến an toàn lao động và bảo vệ đời sống người dân, hướng tới xây dựng chính phủ thông minh đẳng cấp thế giới.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng các chương trình đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ thiết bị thông tin và giao tiếp cho nhóm yếu thế (người khuyết tật), triển khai cơ chế đảm bảo người dùng vẫn duy trì được dịch vụ liên lạc cơ bản ngay cả khi hết dung lượng dữ liệu, qua đó thúc đẩy môi trường số bao trùm và bền vững.

Hàn Quốc đang chịu áp lực lớn từ Mỹ, Trung Quốc và cả Ấn Độ - những quốc gia cũng đặt mục tiêu ra mắt 6G trước năm 2030. Theo Giáo sư Jang Kyung-hee, Giám đốc điều hành Diễn đàn 6G, 6G không chỉ là một mạng truyền thông nhanh hơn, mà phải được thiết kế như một mạng lưới “AI bản địa” (AI native).

Khi đẩy lịch thương mại hóa 6G lên năm 2028 (sớm hơn 2 năm) được xem là chiến lược của Hàn Quốc nhằm “đánh phủ đầu” để thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu. Việc tự chủ về AI và vệ tinh quỹ đạo thấp (dự kiến phóng thử năm 2027) được giới quan sát đánh giá là bước đi sống còn để Hàn Quốc không bị phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài trong tương lai.

Giới chuyên gia nhận định, với mục tiêu muốn chiếm ít nhất 30% số lượng bằng sáng chế 6G trên toàn thế giới, với vai trò là nước đầu tiên chính thức triển khai 5G thương mại, Hàn Quốc đang nỗ lực lặp lại thành công của kỷ nguyên 5G - nơi họ có kết nối băng rộng nhanh nhất và rẻ bậc nhất thế giới.

HẠNH CHI