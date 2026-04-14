Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Ngày 14-4, Cục Đường bộ Việt Nam đã có công điện yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Một trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện trên tuyến đã có 15/21 trạm khai thác một số công trình dịch vụ công phục vụ nhu cầu giao thông, còn 6 trạm chưa khai thác. Trong đó, trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144+560 chưa thi công do vướng mặt bằng. Các trạm QL45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo chưa hoàn thành công trình dịch vụ công.

Theo tiến độ hợp đồng, các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông cơ bản phải hoàn thành trong quý 1, 2-2026. Tuy nhiên, tiến độ thực tế của các trạm rất chậm. Một số trạm đã khai thác công trình dịch vụ công thiết yếu nhưng chưa hoàn thành đường ra, vào trạm và khu vực bãi đỗ xe theo thiết kế. Nhiều trạm chưa hoàn thành cây xăng, trạm sạc phục vụ cung cấp nhiên liệu.

Để hoàn thành các trạm dừng nghỉ đúng tiến độ, đưa vào khai thác đồng bộ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và cao điểm hè 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công. Các đơn vị cần tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ công trước ngày 30-4, hoàn thành toàn bộ trạm theo tiến độ hợp đồng.

BÍCH QUYÊN