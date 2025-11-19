Xã hội

Hàng ngàn công nhân ấm lòng bữa cơm Đại đoàn kết

Ngày 19-11, Công đoàn cơ sở và lãnh đạo Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (phường Tân Hiệp, TPHCM) tổ chức "Bữa cơm đại đoàn kết dân tộc" cho hơn 1.000 đoàn viên, người lao động.

Từ sớm, cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) cùng nhân viên công ty đã tất bật chuẩn bị bàn ghế, trang trí không gian nhà ăn; đồng thời chuẩn bị khẩu phần ăn thêm.

COM CÔNG NHÂN 1.jpg
Bữa cơm giúp người lao động gắn kết với nhau hơn

Đúng 11 giờ 30 phút, người lao động nghỉ giữa ca cùng xuống nhà ăn, quây quần bên nhau thưởng thức "Bữa cơm đại đoàn kết dân tộc".

Khẩu phần ăn chính gồm có đồ kho, đồ xào, canh. Ngoài ra, CĐCS còn phục vụ thêm gà quay, xôi, trái cây và nước ngọt.

COM CONG NHAN 2 .jpgNgười lao động phấn khởi vì được chăm lo chu đáo

Theo bà Lê Thị Hương, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu, chào mừng 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, “Bữa cơm đại đoàn kết dân tộc” của công ty là dịp để lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn cùng đoàn viên lao động được gặp gỡ, chuyện trò.

com CN 4.jpg
Bữa cơm diễn ra trong không khí thân mật, vui vẻ

Sau bữa cơm thân mật, mỗi người lao động được nhận một phần quà và tham gia các trò chơi giải trí tại khu văn hóa thể thao trong công ty.

VĂN CHÂU

