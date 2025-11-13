5.132 công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm công đoàn” năm 2025

Ngày 13-11, đại diện Ban Quan hệ lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có báo cáo kết quả triển khai “Bữa cơm công đoàn” năm 2025.

Chương trình “Bữa cơm công đoàn” là hoạt động do công đoàn các cấp phối hợp với thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9) và 96 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7).

Đây là dịp để công đoàn chăm lo cho người lao động, cơ hội để các bên cùng chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, qua đó tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, trên cơ sở báo cáo của 34 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và 17 công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc, theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có 5.132 công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm công đoàn”, thu hút 2.171.450 đoàn viên, người lao động tham dự và thụ hưởng.

Bữa cơm công đoàn do Công đoàn Công ty Than Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức. Ảnh: VINACOMIN

Về nguồn lực tài chính, Tổng Liên đoàn đã hỗ trợ 686.500.000 đồng cho các địa phương gặp khó khăn về cân đối thu chi trong năm, gồm Lạng Sơn và Cà Mau.

Bên cạnh đó, 2.854.815.500 đồng được các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và công đoàn ngành Trung ương chi hỗ trợ trực tiếp cho công đoàn cơ sở, trong khi nguồn tài chính tại các công đoàn cơ sở đóng góp 70.862.886.915 đồng.

Bên cạnh đó, từ các nguồn hỗ trợ khác như lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các nguồn xã hội hóa, chương trình còn nhận được 60.981.562.991 đồng.

Tổng chi cho chương trình “Bữa cơm công đoàn” năm 2025 đạt 148.714.603.226 đồng, theo số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Để triển khai chương trình, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và yêu cầu báo cáo kết quả “Bữa cơm công đoàn” năm 2025.

Trên cơ sở đó, 100% liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tổng công ty trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và huy động các nguồn xã hội hóa để tổ chức chương trình đồng loạt trên cả nước, tập trung cao điểm vào tuần lễ kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Quốc khánh.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua số liệu thống kê cho thấy, năm 2025, số công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm công đoàn” giảm nhưng số tiền bình quân chi cho một suất ăn lại cao hơn (68.500 đồng/suất, so với 50.300 đồng/suất của năm 2024), giá trị và chất lượng bữa cơm được cải thiện đáng kể.

Vì vậy, “Bữa cơm công đoàn” năm 2025 tiếp tục đi vào thực chất hơn, hướng tới số đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, chương trình tập trung vào các doanh nghiệp lớn, đông lao động và có bếp ăn tập thể hàng ngày. Phần lớn công đoàn cơ sở cũng đã phát huy tốt vai trò trong việc vận động, thương lượng người sử dụng lao động dành nguồn lực cho hoạt động “Bữa cơm công đoàn”.

PHÚC HẬU