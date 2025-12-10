Tiếp tục trao tặng các “Mái ấm Công đoàn”

Thông tin từ tổ chức Công đoàn Việt Nam cho biết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình an sinh do tổ chức Công đoàn Việt Nam phát động, nhằm hỗ trợ đoàn viên ổn định chỗ ở, yên tâm lao động và gắn bó với tổ chức.

Cụ thể, tại xã Đốc Binh Kiều (tỉnh Đồng Tháp), LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao ngôi nhà mới cho chị Trần Thị Thắm, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Thạc. Gia đình chị Thắm có 3 nhân khẩu, thu nhập chính dựa vào công việc của chị với mức bình quân khoảng 6,2 triệu đồng/tháng. Chồng chị là lao động tự do, thu nhập bấp bênh; con trai mới đi làm, lương còn thấp. Nhiều năm qua, gia đình chị phải sống trong căn nhà tạm, xuống cấp, dột nước vào mùa mưa.

Sau gần 2 tháng thi công, căn nhà có diện tích 133m², kết cấu kiên cố, hoàn thành với tổng kinh phí 190 triệu đồng. Trong đó, chị được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ Xã hội từ thiện tấm lòng vàng Đồng Tháp để xây dựng nhà mới. Phần còn lại do gia đình đóng góp.

"Mái ấm Công đoàn" của gia đình chị Trần Thị Thắm. Ảnh: LĐLĐ TỈNH ĐỒNG THÁP

Tại lễ bàn giao, đại diện LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao quyết định hỗ trợ; Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Thạc và chính quyền địa phương tặng thêm quà động viên.

Xúc động trước sự quan tâm của các cấp công đoàn, chị Trần Thị Thắm cho biết, việc có được ngôi nhà mới giúp gia đình ổn định cuộc sống, thêm động lực làm việc và từng bước cải thiện thu nhập.

Tương tự, chiều 9-12, tại phường Nhị Quý (tỉnh Đồng Tháp), Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam cũng phối hợp Ban Giám đốc công ty tổ chức bàn giao thêm một căn “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thắm.

Căn nhà cấp 4, diện tích sử dụng 75m², tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng; trong đó công đoàn cơ sở và tập thể người lao động công ty hỗ trợ 85 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp.

Đoàn viên Nguyễn Thị Thắm với ngôi nhà mới được công đoàn hỗ trợ. Ảnh: THANH MAI

Tại buổi lễ, công đoàn cơ sở và doanh nghiệp trao quà chúc mừng. Chị Nguyễn Thị Thắm chia sẻ, mái ấm này là niềm mong mỏi nhiều năm của gia đình, nay trở thành hiện thực nhờ sự hỗ trợ thiết thực của tổ chức công đoàn. Đây là động lực để chị nỗ lực lao động, chăm lo gia đình và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ năm 2006 đến nay. Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc tiếp tục triển khai chương trình Mái ấm Công đoàn cho thấy vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo phúc lợi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và nâng chất lượng đời sống đoàn viên. Các cấp công đoàn tại tỉnh Đồng Tháp sẽ duy trì vận động nguồn lực xã hội, mở rộng số lượng mái ấm được trao, hướng đến mục tiêu mọi đoàn viên khó khăn đều có nơi ở an toàn, ổn định.

P.V